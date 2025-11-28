https://ria.ru/20251128/gripp-2058533685.html
Мутирующий птичий грипп не перейдет на людей, заявили в РАН
Онищенко: мутирующий птичий грипп не перейдет на человеческую популяцию
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Штамм птичьего гриппа H5N5 точно не перейдет на человеческую популяцию, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что вирус птичьего гриппа может спровоцировать пандемию, которая будет для человечества более опасной, чем COVID-19. Уточняется, что у людей есть антитела против обычного сезонного гриппа H1 и H3, но против птичьего гриппа H5 нет.
"Данный конкретный (штамм H5N5 - ред.) уже точно не перейдет на человеческую популяцию, но каждые 10 лет пандемический штамм появляется", - сказал Онищенко
Он добавил, что особенность вируса гриппа и его философия выживания построены на том, что он резко меняет генетический код.
"Если в этом году мы от него (штамма гриппа - ред.) получили мощный эффективный иммунитет, … то в следующем году он может смениться так, что иммунная наша память не будет на него реагировать", - заключил Онищенко.