Рейтинг@Mail.ru
Мутирующий птичий грипп не перейдет на людей, заявили в РАН - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/gripp-2058533685.html
Мутирующий птичий грипп не перейдет на людей, заявили в РАН
Мутирующий птичий грипп не перейдет на людей, заявили в РАН - РИА Новости, 28.11.2025
Мутирующий птичий грипп не перейдет на людей, заявили в РАН
Штамм птичьего гриппа H5N5 точно не перейдет на человеческую популяцию, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:31:00+03:00
2025-11-28T23:31:00+03:00
общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854958820_0:56:3245:1881_1920x0_80_0_0_5df6df50994c8dadf1bdeb91d63dc2c8.jpg
https://ria.ru/20251122/ssha-2056792183.html
https://ria.ru/20251128/lut-2058322540.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854958820_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_4a37750424bce4e6fe64e40bd85d406d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Мутирующий птичий грипп не перейдет на людей, заявили в РАН

Онищенко: мутирующий птичий грипп не перейдет на человеческую популяцию

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкИндоутка и курица на территории птицефабрики
Индоутка и курица на территории птицефабрики - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Индоутка и курица на территории птицефабрики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Штамм птичьего гриппа H5N5 точно не перейдет на человеческую популяцию, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что вирус птичьего гриппа может спровоцировать пандемию, которая будет для человечества более опасной, чем COVID-19. Уточняется, что у людей есть антитела против обычного сезонного гриппа H1 и H3, но против птичьего гриппа H5 нет.
Профилактические мероприятия против птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США умер первый человек, заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5
22 ноября, 13:34
"Данный конкретный (штамм H5N5 - ред.) уже точно не перейдет на человеческую популяцию, но каждые 10 лет пандемический штамм появляется", - сказал Онищенко.
Он добавил, что особенность вируса гриппа и его философия выживания построены на том, что он резко меняет генетический код.
"Если в этом году мы от него (штамма гриппа - ред.) получили мощный эффективный иммунитет, … то в следующем году он может смениться так, что иммунная наша память не будет на него реагировать", - заключил Онищенко.
Вакцинация птиц против вируса птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Грипп птицы приобретает масштабы пандемии, заявила глава Минсельхоза
Вчера, 13:09
 
ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала