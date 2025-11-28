Рейтинг@Mail.ru
Guardian назвала отставку Ермака попыткой оставить позади скандал - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 28.11.2025 (обновлено: 23:26 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/ermak-2058532310.html
Guardian назвала отставку Ермака попыткой оставить позади скандал
Guardian назвала отставку Ермака попыткой оставить позади скандал - РИА Новости, 28.11.2025
Guardian назвала отставку Ермака попыткой оставить позади скандал
Британская газета Guardian утверждает, что отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является попыткой быстрее оставить позади коррупционный... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:22:00+03:00
2025-11-28T23:26:00+03:00
в мире
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_213:33:1043:500_1920x0_80_0_0_8fe1fe3477daf95799de2136d1ba71ed.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058528749.html
https://ria.ru/20251128/ukhod-2058520866.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_231:9:1043:618_1920x0_80_0_0_ad17bf82251f8f9b65b2978bd28c4d46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Guardian назвала отставку Ермака попыткой оставить позади скандал

Guardian назвала отставку Ермака попыткой оставить позади коррупционный скандал

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Британская газета Guardian утверждает, что отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является попыткой быстрее оставить позади коррупционный скандал на Украине.
В пятницу Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермак был причастен к коррупционным схемам на Украине, заявил эксперт
Вчера, 22:52
"Отставка Ермака всего через несколько часов после того, как антикоррупционные агентства провели обыски в его собственности - это очевидная попытка быстро оставить позади полемику, которая появилась, вероятно, в самый худший момент для Украины, так как она сталкивается с ростом давления как со стороны врагов, так и со стороны союзников - в особенности нетерпеливой администрации США Дональда Трампа", - говорится в публикации издания.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине напомнили Зеленскому его слова об уходе на фоне отставки Ермака
Вчера, 21:48
 
В миреУкраинаСШААндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала