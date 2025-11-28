Поддержка Западом Украины с отставкой Ермака пошла вразнос, считает эксперт

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Вся система поддержки Украины западными инвесторами пошла вразнос с отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.
"Отставка Ермака - это новость номер один в политической жизни Европы, и такой она будет еще несколько дней. Предполагалось, что пару дней все будут обсуждать визит (премьер-министра Венгрии - ред.) Виктора Орбана в Москву и его встречу в Кремле с (президентом РФ - ред.) Владимиром Путиным, но случилось иначе: в Киеве "бомбануло", и сейчас вся Европа пребывает в шоке. Последние пару часов я читаю комментарии европейских англоязычных масс-медиа и вижу, что там царит шок и растерянность. Такого поворота во внутренней политике Украины не ожидал никто", - сказал Кузнецов.
По его словам, Ермак играл ключевую роль в системе западной поддержки Украины.
"Очень похоже на то, что пошла вразнос все система глобальной поддержки Украины западными инвесторами, в обеспечении функционирования которой Ермак играл ключевую роль гаранта ответственности украинской стороны. Чтобы это понять, надо сказать пару слов о сути украинской коррупционной системы", - продолжил эксперт.
Он пояснил, что Украина сегодня - банкрот, бюджет которой формируется почти полностью за счет иностранных заимствований, "а банкротов финансируют обычно или идиоты, или мерзавцы".
"Чем дольше длится война на Украине, тем больше денег евробюрократы смогу на нее списать, тем больше откатов они получат от киевского режима, и им не важно, какие это будут деньги - из замороженных российских активов, из государственных бюджетов, из пенсионных фондов типа норвежского, или это будут кредиты наднациональных структур - все равно. Главное - получить свой агентский процент. Украина, по их расчетам, должна погибнуть вместе с последним украинцем, и только в этом случае махинация гарантированно останется безнаказанной", - считает собеседник агентства.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.