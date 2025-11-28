Рейтинг@Mail.ru
Поддержка Западом Украины с отставкой Ермака пошла вразнос, считает эксперт - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ermak-2058531687.html
Поддержка Западом Украины с отставкой Ермака пошла вразнос, считает эксперт
Поддержка Западом Украины с отставкой Ермака пошла вразнос, считает эксперт - РИА Новости, 28.11.2025
Поддержка Западом Украины с отставкой Ермака пошла вразнос, считает эксперт
Вся система поддержки Украины западными инвесторами пошла вразнос с отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, такое мнение выразил в беседе с... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:15:00+03:00
2025-11-28T23:15:00+03:00
в мире
украина
европа
андрей ермак
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fcacbe04b2490441999594c880dcf9.jpg
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058419868.html
https://ria.ru/20251128/ermak-2058495810.html
https://ria.ru/20251128/kontrol-2058485416.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_5e56867bc9128ae02c11d6879c9b9917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, андрей ермак, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Европа, Андрей Ермак, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Поддержка Западом Украины с отставкой Ермака пошла вразнос, считает эксперт

Кузнецов: система западной поддержки Украины с отставкой Ермака пошла вразнос

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Вся система поддержки Украины западными инвесторами пошла вразнос с отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.
В пятницу Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
Вчера, 19:27
"Отставка Ермака - это новость номер один в политической жизни Европы, и такой она будет еще несколько дней. Предполагалось, что пару дней все будут обсуждать визит (премьер-министра Венгрии - ред.) Виктора Орбана в Москву и его встречу в Кремле с (президентом РФ - ред.) Владимиром Путиным, но случилось иначе: в Киеве "бомбануло", и сейчас вся Европа пребывает в шоке. Последние пару часов я читаю комментарии европейских англоязычных масс-медиа и вижу, что там царит шок и растерянность. Такого поворота во внутренней политике Украины не ожидал никто", - сказал Кузнецов.
По его словам, Ермак играл ключевую роль в системе западной поддержки Украины.
"Очень похоже на то, что пошла вразнос все система глобальной поддержки Украины западными инвесторами, в обеспечении функционирования которой Ермак играл ключевую роль гаранта ответственности украинской стороны. Чтобы это понять, надо сказать пару слов о сути украинской коррупционной системы", - продолжил эксперт.
Он пояснил, что Украина сегодня - банкрот, бюджет которой формируется почти полностью за счет иностранных заимствований, "а банкротов финансируют обычно или идиоты, или мерзавцы".
"Чем дольше длится война на Украине, тем больше денег евробюрократы смогу на нее списать, тем больше откатов они получат от киевского режима, и им не важно, какие это будут деньги - из замороженных российских активов, из государственных бюджетов, из пенсионных фондов типа норвежского, или это будут кредиты наднациональных структур - все равно. Главное - получить свой агентский процент. Украина, по их расчетам, должна погибнуть вместе с последним украинцем, и только в этом случае махинация гарантированно останется безнаказанной", - считает собеседник агентства.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку
Вчера, 20:18
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака
Вчера, 19:43
 
В миреУкраинаЕвропаАндрей ЕрмакГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала