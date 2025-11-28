Поддержка Западом Украины с отставкой Ермака пошла вразнос, считает эксперт

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Вся система поддержки Украины западными инвесторами пошла вразнос с отставкой главы офиса Владимира Зеленского Вся система поддержки Украины западными инвесторами пошла вразнос с отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака , такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.

В пятницу Зеленский подписал указ об увольнении Ермака

По его словам, Ермак играл ключевую роль в системе западной поддержки Украины.

"Очень похоже на то, что пошла вразнос все система глобальной поддержки Украины западными инвесторами, в обеспечении функционирования которой Ермак играл ключевую роль гаранта ответственности украинской стороны. Чтобы это понять, надо сказать пару слов о сути украинской коррупционной системы", - продолжил эксперт.

Он пояснил, что Украина сегодня - банкрот, бюджет которой формируется почти полностью за счет иностранных заимствований, "а банкротов финансируют обычно или идиоты, или мерзавцы".

"Чем дольше длится война на Украине, тем больше денег евробюрократы смогу на нее списать, тем больше откатов они получат от киевского режима, и им не важно, какие это будут деньги - из замороженных российских активов, из государственных бюджетов, из пенсионных фондов типа норвежского, или это будут кредиты наднациональных структур - все равно. Главное - получить свой агентский процент. Украина, по их расчетам, должна погибнуть вместе с последним украинцем, и только в этом случае махинация гарантированно останется безнаказанной", - считает собеседник агентства.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.