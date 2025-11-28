https://ria.ru/20251128/ermak-2058531496.html
Белорусский депутат прокомментировал отставку Ермака
Белорусский депутат прокомментировал отставку Ермака
Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака никак не скажется на переговорах по украинскому урегулированию, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.11.2025
в мире, украина, белоруссия, андрей ермак, олег гайдукевич, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
Белорусский депутат прокомментировал отставку Ермака
Гайдукевич: отставка Ермака никак не повлияет на переговоры
МИНСК, 28 ноя - РИА Новости.
Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака
никак не скажется на переговорах по украинскому урегулированию, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
Зеленский
в пятницу сообщил, что Ермак
написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
"Никак не повлияет (отставка Ермака на урегулирование - ред.), потому что Украина
не самостоятельная. Она в принципе не самостоятельна в принятии решений", - сказал Гайдукевич
.
Белорусский парламентарий считает, что в этом кроется "беда украинского народа".
"Поэтому я убежден, что, если Запад захочет, он додавит Украину, и она подпишет любое соглашение... украинский народ ничего не решает сегодня", - сказал Гайдукевич.
По его мнению, Зеленский вынудил Ермака уйти в отставку по причине снижения популярности у населения Украины.
"В народе у него рейтингов уже нет, а он потихонечку расчищает себе путь, чтобы больше удержать власть. И он всегда это делал. Он всегда убирал все фигуры, которые ему мешают", - считает Гайдукевич.