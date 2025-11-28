Белорусский депутат прокомментировал отставку Ермака

"Поэтому я убежден, что, если Запад захочет, он додавит Украину, и она подпишет любое соглашение... украинский народ ничего не решает сегодня", - сказал Гайдукевич.

"В народе у него рейтингов уже нет, а он потихонечку расчищает себе путь, чтобы больше удержать власть. И он всегда это делал. Он всегда убирал все фигуры, которые ему мешают", - считает Гайдукевич.