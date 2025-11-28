Перспективы Зеленского обнуляются на фоне отставки Ермака, пишут СМИ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Политические перспективы Владимира Зеленского обнуляются на фоне коррупционного скандала и отставки с должности главы его офиса Андрея Ермака, сообщает в пятницу издание "Страна.ua".
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Зеленский также подписал указ об увольнении Ермака с должности главы его офиса, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.
"Во-многом обнуляются и политические перспективы самого Зеленского. Сначала - коррупционный скандал, в котором оказались замешаны самые близкие к нему люди. Теперь - отставка ключевого человека в вертикали власти. Все это многократно снижает шансы действующего президента победить на выборах", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Издание также отмечает, что может быть и куда более жесткий вариант, при котором парламентское большинство "переформатируется и перейдет под контроль "антизеленской коалиции". Подчеркивается, что в этом случае будет вынесен вотум недоверия правительству и оказано давление на Зеленского с целью заставить сформировать новый кабинет министров, который не будет им контролироваться.
"Такой сценарий, по сути - прямая дорога к скорому уходу и самого Зеленского", - добавляет издание.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.