Ермак был причастен к коррупционным схемам на Украине, заявил эксперт

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был причастен к коррупционным схемам, связанным с делом соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

В пятницу Зеленский подписал указ об увольнении Ермака

"Одной из ключевых причин отставки Ермака является его причастность к коррупционным схемам, связанным с делом Миндича . Об этом свидетельствуют обыски, проведенные НАБУ . Однако главным катализатором отставки стало открытое противостояние Ермака антикоррупционным органам. Руководители НАБУ и САП заявили, что Ермак использовал СБУ , ГБР и генеральную прокуратуру для противодействия их деятельности и даже инициировал против них уголовные дела. Таким образом, коррупционные скандалы и явное злоупотребление властью стали "спусковым крючком" для увольнения Ермака", - сказал Тиханский.

По его словам, факты указывают на серьезные масштабы коррупции в украинском руководстве.

"Все закономерно задаются вопросом: куда делись миллиарды долларов помощи, выделенные Евросоюзом и США ? Тот факт, что Зеленский долгое время не реагировал на обвинения в адрес Ермака, а затем тот сам подал в отставку, указывает на серьезные масштабы коррупции в высших эшелонах власти", - считает эксперт.

Теперь вопрос в том, какие последствия случившееся будет иметь для самого Зеленского и его окружения, добавил собеседник агентства.

"Расследование в отношении Ермака было инспирировано США. НАБУ и САП рассматриваются как инструменты политического давления Вашингтона на украинскую власть. Для США, по мнению некоторых аналитиков, речь идет не только о борьбе с коррупцией, но и о контроле над украинской политикой, особенно в контексте возможных мирных переговоров с Россией . Отставка Ермака и другие "зачистки" политических фигур, не устраивающих нынешнюю администрацию США, могут быть частью более масштабной стратегии. Можно также предположить, что происходящее на Украине – это апробация давления на неподконтрольные политические режимы со стороны США. В случае успеха аналогичные меры могут быть применены против европейских лидеров, проводящих политику, не отвечающую интересам Вашингтона", - сказал Тиханский.

По мнению аналитика, попытка Зеленского использовать Ермака в качестве переговорщика с США оказалась неудачной, так как "скандал вокруг чиновника" ослабил позиции Киева на международной арене.

"Некоторые эксперты прогнозируют на Украине на фоне обвинений в коррупции крупных политических деятелей политический кризис и даже угрозу государственного переворота. Учитывая обстоятельства, дело в отношении Ермака, вероятно, будет продолжено при поддержке США. Однако доживет ли Ермак до суда, остается под вопросом. Очевидно, что отставка Ермака – это серьезный удар по украинской власти. Она обнажила глубокие проблемы коррупции и влияния внешних сил. Будущее украинской власти остается неопределенным и во многом будет зависеть от дальнейших действий США и результатов внутреннего политического противостояния", - подытожил Тиханский.

В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.