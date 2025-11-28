Рейтинг@Mail.ru
Ермак был причастен к коррупционным схемам на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 28.11.2025
22:52 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ermak-2058528749.html
Ермак был причастен к коррупционным схемам на Украине, заявил эксперт
Ермак был причастен к коррупционным схемам на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 28.11.2025
Ермак был причастен к коррупционным схемам на Украине, заявил эксперт
Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был причастен к коррупционным схемам, связанным с делом соратника Зеленского, бизнесмена Тимура... РИА Новости, 28.11.2025
в мире
сша
украина
белоруссия
андрей ермак
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://ria.ru/20251128/ermak-2058524043.html
https://ria.ru/20251128/ukhod-2058520866.html
https://ria.ru/20251128/ermak-2058495810.html
в мире, сша, украина, белоруссия, андрей ермак, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, США, Украина, Белоруссия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Ермак был причастен к коррупционным схемам на Украине, заявил эксперт

Тиханский: Ермак был причастен к коррупционным схемам на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был причастен к коррупционным схемам, связанным с делом соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
В пятницу Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Порошенко* заявил, что за Ермаком должно уйти все правительство Украины
Вчера, 22:15
"Одной из ключевых причин отставки Ермака является его причастность к коррупционным схемам, связанным с делом Миндича. Об этом свидетельствуют обыски, проведенные НАБУ. Однако главным катализатором отставки стало открытое противостояние Ермака антикоррупционным органам. Руководители НАБУ и САП заявили, что Ермак использовал СБУ, ГБР и генеральную прокуратуру для противодействия их деятельности и даже инициировал против них уголовные дела. Таким образом, коррупционные скандалы и явное злоупотребление властью стали "спусковым крючком" для увольнения Ермака", - сказал Тиханский.
По его словам, факты указывают на серьезные масштабы коррупции в украинском руководстве.
"Все закономерно задаются вопросом: куда делись миллиарды долларов помощи, выделенные Евросоюзом и США? Тот факт, что Зеленский долгое время не реагировал на обвинения в адрес Ермака, а затем тот сам подал в отставку, указывает на серьезные масштабы коррупции в высших эшелонах власти", - считает эксперт.
Теперь вопрос в том, какие последствия случившееся будет иметь для самого Зеленского и его окружения, добавил собеседник агентства.
"Расследование в отношении Ермака было инспирировано США. НАБУ и САП рассматриваются как инструменты политического давления Вашингтона на украинскую власть. Для США, по мнению некоторых аналитиков, речь идет не только о борьбе с коррупцией, но и о контроле над украинской политикой, особенно в контексте возможных мирных переговоров с Россией. Отставка Ермака и другие "зачистки" политических фигур, не устраивающих нынешнюю администрацию США, могут быть частью более масштабной стратегии. Можно также предположить, что происходящее на Украине – это апробация давления на неподконтрольные политические режимы со стороны США. В случае успеха аналогичные меры могут быть применены против европейских лидеров, проводящих политику, не отвечающую интересам Вашингтона", - сказал Тиханский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине напомнили Зеленскому его слова об уходе на фоне отставки Ермака
Вчера, 21:48
По мнению аналитика, попытка Зеленского использовать Ермака в качестве переговорщика с США оказалась неудачной, так как "скандал вокруг чиновника" ослабил позиции Киева на международной арене.
"Некоторые эксперты прогнозируют на Украине на фоне обвинений в коррупции крупных политических деятелей политический кризис и даже угрозу государственного переворота. Учитывая обстоятельства, дело в отношении Ермака, вероятно, будет продолжено при поддержке США. Однако доживет ли Ермак до суда, остается под вопросом. Очевидно, что отставка Ермака – это серьезный удар по украинской власти. Она обнажила глубокие проблемы коррупции и влияния внешних сил. Будущее украинской власти остается неопределенным и во многом будет зависеть от дальнейших действий США и результатов внутреннего политического противостояния", - подытожил Тиханский.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку
Вчера, 20:18
 
В миреСШАУкраинаБелоруссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
