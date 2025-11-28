Рейтинг@Mail.ru
Порошенко* заявил, что за Ермаком должно уйти все правительство Украины
22:15 28.11.2025
Порошенко* заявил, что за Ермаком должно уйти все правительство Украины
Порошенко* заявил, что за Ермаком должно уйти все правительство Украины - РИА Новости, 28.11.2025
Порошенко* заявил, что за Ермаком должно уйти все правительство Украины
Порошенко* заявил, что за Ермаком должно уйти все правительство Украины

Порошенко: за Ермаком должно уйти все скомпрометированное правительство Украины

Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что вслед за уволенным с поста главы офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком должно уйти в отставку все украинское правительство.
Ранее в пятницу Зеленский подписал указ об увольнении Ермака, который возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине.
Андрей Ермак
В партии Порошенко* оценили назначение Ермака главой переговорной группы
Вчера, 17:44
"За Ермаком должна последовать и ермаковщина — давление на правоохранителей, использование санкций как инструмент рейдерства, информационное киллерство анонимных телеграмм-каналов и системных фейков. Также должно уйти и скомпрометированное правительство", - приводит слова Порошенко* его партия "Европейская солидарность" в своем Telegram-канале.
По мнению Порошенко*, на Украине должна быть сформирована новая проевропейская коалиция, "которая в соответствии с конституцией сформирует новое профессиональное правительство".
Ранее в указанной партии заявили, что назначение Зеленским Ермака главой переговорной группы по урегулированию украинского кризиса на фоне коррупционного скандала нанесло ущерб международной репутации Украины.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Владимир Зеленский
На Украине рассказали, когда Зеленский уйдет в отставку
Вчера, 21:27
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
Владимир Зеленский
На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака
Вчера, 19:43
 
