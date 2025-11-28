По мнению Порошенко*, на Украине должна быть сформирована новая проевропейская коалиция, "которая в соответствии с конституцией сформирует новое профессиональное правительство".

Ранее в указанной партии заявили, что назначение Зеленским Ермака главой переговорной группы по урегулированию украинского кризиса на фоне коррупционного скандала нанесло ущерб международной репутации Украины.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.