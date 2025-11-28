Рейтинг@Mail.ru
Мировые СМИ назвали отставку Ермака "политическим землетрясением" - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ermak-2058523029.html
Мировые СМИ назвали отставку Ермака "политическим землетрясением"
Мировые СМИ назвали отставку Ермака "политическим землетрясением" - РИА Новости, 28.11.2025
Мировые СМИ назвали отставку Ермака "политическим землетрясением"
Мировая пресса активно обсуждает отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в пятницу после прошедших у него обысков на фоне коррупционного... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T22:07:00+03:00
2025-11-28T22:07:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_5bdb49d773844233a1641a9af776fc8c.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058522663.html
https://ria.ru/20251128/ermak-2058495810.html
https://ria.ru/20251128/ermak-2058512985.html
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058419868.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636260_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_24fe7b60736145cc577335afb56f4724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), нато, дело миндича
В мире, Украина, Киев, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), НАТО, Дело Миндича
Мировые СМИ назвали отставку Ермака "политическим землетрясением"

WP: Зеленский объявил об отставке Ермака без церемоний между другими пунктами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мировая пресса активно обсуждает отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в пятницу после прошедших у него обысков на фоне коррупционного расследования, СМИ называют увольнение "политическим землетрясением" и "идеальным штормом", а также полагают, что отставка может привести к ослаблению позиций Киева на переговорах и снижению желания других стран оказывать поддержку Украине.
В пятницу Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Эксперт оценил значение отставки Ермака для переговоров
Вчера, 22:03
"Это политическое землетрясение... и оно произошло на фоне яростных дипломатических попыток администрации Трампа", - говорится в сообщении портала Axios. Неназванный украинский чиновник также заявил порталу, что "это идеальный шторм. Сейчас много неопределенности".
Украинский чиновник выразил мнение, что отставка Ермака хоть и поставила переговоры об урегулировании под вопрос, тем не менее, она не приведет к серьезным изменениям в позиции Украины по теме завершения конфликта.
Издание Newsweek отмечает, что коррупционный скандал грозит еще больше подорвать поддержку Украины со стороны американского общества и доверие к Зеленскому, а также поставить под угрозу "жизненно важную" поддержку США. Газета подчеркивает, что расследование бросает "новый вызов кабинету" на Украине.
Американская газета Washington Post обратила внимание, что на фоне крупного коррупционного скандала на Украине Зеленский объявил об отставке главы своего офиса "без церемоний между другими пунктами" своего вечернего обращения.
Издание подчеркивает, что Ермак стал одной из самых противоречивых фигур в стране, и его неоднократно обвиняли в консолидации власти и подрыве парламента и министерств.
"Многие украинцы рассматривали огромное влияние неизбранного чиновника на самые высокие уровни украинского правительства как недопустимое", - говорится в материале газеты.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку
Вчера, 20:18
Бывший командующий в НАТО британский генерал Джон Макколл заявил газете Times, что отставка Ермака подтверждает заявления о том, что украинские власти являются нелегитимными, поэтому он считает, что последние события не помогут Киеву. По его словам, это также может повлиять на финансовую поддержку Украины другими странами.
"Если страна погрязла в коррупции, подозреваю, что страны будут с меньшей вероятностью иметь положительные чувства по вопросу предоставления этих обязательств (финансовой помощи - ред.)", - указал Макколл.
Телеканал NBC напоминает, что Ермак стал самым высокопоставленным чиновником на Украине, затронутым коррупционными расследованиями.
"Уход Ермака, который возглавлял украинскую переговорную группу на мирных переговорах с администрацией Трампа, также поставил под сомнение будущее последнего раунда дипломатических усилий Соединённых Штатов, Украины и европейских стран по завершению войны", - написала американская New York Times.
Телеканал CNN назвал отставку Ермака серьезным кризисом, осложняющим позицию Киева на пути к важным мирным переговорам с США, и такое развитие событий "особенно неловко для Зеленского". Канал также описал ситуацию как "серьезный кризис" для Киева.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермак может договориться с Западом об иммунитете, заявил Мирошник
Вчера, 21:10
"Такое развитие событий, вероятно, еще больше ослабит Зеленского в этот решающий для Украины момент, когда он стремится заверить западных партнеров в том, что он вырывает с корнем укоренившуюся коррупцию", - пишет британская газета Financial Times.
Испанская газета Vanguardia отметила, что ситуация с обысками у Ермака "ослабляет позиции Украины на фоне интенсивной дипломатической активности вокруг мирного плана США по урегулированию".
Британская газета Guardian пишет, что влияние Ермака настолько велико, что его прозвали "зелёным кардиналом" и "де-факто вице-президентом" Украины.
"Влияние Ермака вызывает как похвалы, так и споры, а критики обвиняли его в централизации власти", - отмечает издание.
"На Украине бушует борьба за власть между частью правительства и антикоррупционными органами. Теперь глава администрации Зеленского подал в отставку, и... (Зеленский - ред.) оказывается под колоссальным давлением. Ситуация на передовой также обостряется... ближайшие месяцы для Зеленского речь пойдет... о политическом выживании", - написала немецкая газета Welt.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
Вчера, 19:27
 
В миреУкраинаКиевСШААндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)НАТОДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала