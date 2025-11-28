Мировые СМИ назвали отставку Ермака "политическим землетрясением"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мировая пресса активно обсуждает отставку главы офиса Владимира Зеленского Мировая пресса активно обсуждает отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в пятницу после прошедших у него обысков на фоне коррупционного расследования, СМИ называют увольнение "политическим землетрясением" и "идеальным штормом", а также полагают, что отставка может привести к ослаблению позиций Киева на переговорах и снижению желания других стран оказывать поддержку Украине.

"Это политическое землетрясение... и оно произошло на фоне яростных дипломатических попыток администрации Трампа", - говорится в сообщении портала Axios. Неназванный украинский чиновник также заявил порталу, что "это идеальный шторм. Сейчас много неопределенности".

Украинский чиновник выразил мнение, что отставка Ермака хоть и поставила переговоры об урегулировании под вопрос, тем не менее, она не приведет к серьезным изменениям в позиции Украины по теме завершения конфликта.

Издание Newsweek отмечает, что коррупционный скандал грозит еще больше подорвать поддержку Украины со стороны американского общества и доверие к Зеленскому, а также поставить под угрозу "жизненно важную" поддержку США . Газета подчеркивает, что расследование бросает "новый вызов кабинету" на Украине.

Американская газета Washington Post обратила внимание, что на фоне крупного коррупционного скандала на Украине Зеленский объявил об отставке главы своего офиса "без церемоний между другими пунктами" своего вечернего обращения.

Издание подчеркивает, что Ермак стал одной из самых противоречивых фигур в стране, и его неоднократно обвиняли в консолидации власти и подрыве парламента и министерств.

"Многие украинцы рассматривали огромное влияние неизбранного чиновника на самые высокие уровни украинского правительства как недопустимое", - говорится в материале газеты.

Бывший командующий в НАТО британский генерал Джон Макколл заявил газете Times, что отставка Ермака подтверждает заявления о том, что украинские власти являются нелегитимными, поэтому он считает, что последние события не помогут Киеву . По его словам, это также может повлиять на финансовую поддержку Украины другими странами.

"Если страна погрязла в коррупции, подозреваю, что страны будут с меньшей вероятностью иметь положительные чувства по вопросу предоставления этих обязательств (финансовой помощи - ред.)", - указал Макколл.

Телеканал NBC напоминает, что Ермак стал самым высокопоставленным чиновником на Украине, затронутым коррупционными расследованиями.

"Уход Ермака, который возглавлял украинскую переговорную группу на мирных переговорах с администрацией Трампа, также поставил под сомнение будущее последнего раунда дипломатических усилий Соединённых Штатов, Украины и европейских стран по завершению войны", - написала американская New York Times.

Телеканал CNN назвал отставку Ермака серьезным кризисом, осложняющим позицию Киева на пути к важным мирным переговорам с США, и такое развитие событий "особенно неловко для Зеленского". Канал также описал ситуацию как "серьезный кризис" для Киева.

"Такое развитие событий, вероятно, еще больше ослабит Зеленского в этот решающий для Украины момент, когда он стремится заверить западных партнеров в том, что он вырывает с корнем укоренившуюся коррупцию", - пишет британская газета Financial Times.

Испанская газета Vanguardia отметила, что ситуация с обысками у Ермака "ослабляет позиции Украины на фоне интенсивной дипломатической активности вокруг мирного плана США по урегулированию".

Британская газета Guardian пишет, что влияние Ермака настолько велико, что его прозвали "зелёным кардиналом" и "де-факто вице-президентом" Украины.

"Влияние Ермака вызывает как похвалы, так и споры, а критики обвиняли его в централизации власти", - отмечает издание.