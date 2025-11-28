Эксперт оценил значение отставки Ермака для переговоров

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уход в отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может стать для Киева поводом саботировать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака

"Если это (уход в отставку Ермака- ред.) как-то скажется на переговорном процессе, то это будет лишь поводом для попытки саботажа. Если Украина заявит, что не готова к переговорам именно из-за отставки (Ермака - ред.), то это лишь повод эти переговоры саботировать. Не более того", - сказал Блохин.

По его словам, внутренние перестановки на Украине мало что решают. Эксперт отметил, что если стороны хотят сесть за стол переговоров и у них присутствует для этого политическая воля, то они "садятся и делают".

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.