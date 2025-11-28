Рейтинг@Mail.ru
Песков сообщил о глубочайшем кризисе в Киеве на фоне отставки Ермака
21:38 28.11.2025 (обновлено: 22:26 28.11.2025)
Песков сообщил о глубочайшем кризисе в Киеве на фоне отставки Ермака
Песков сообщил о глубочайшем кризисе в Киеве на фоне отставки Ермака
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об отставке главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил, что в Киеве... РИА Новости, 28.11.2025
Песков сообщил о глубочайшем кризисе в Киеве на фоне отставки Ермака

Песков сообщил о глубочайшем кризисе на Украине из-за отставки Ермака

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об отставке главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил, что в Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем кризисе.
В пятницу Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.
Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил Песков
