Рейтинг@Mail.ru
Ермак может договориться с Западом об иммунитете, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ermak-2058512985.html
Ермак может договориться с Западом об иммунитете, заявил Мирошник
Ермак может договориться с Западом об иммунитете, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.11.2025
Ермак может договориться с Западом об иммунитете, заявил Мирошник
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может попытаться договориться с американскими или европейскими следственными органами о собственном... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:10:00+03:00
2025-11-28T21:10:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058504495_0:104:2827:1694_1920x0_80_0_0_4e68787d8d798cbd1b229e964f7a75c9.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058512636.html
https://ria.ru/20251128/ermak-2058489547.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058504495_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_19ff6990a4d559eaa9782dbb07ef56dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Ермак может договориться с Западом об иммунитете, заявил Мирошник

Мирошник: Ермак может договориться с Западом об иммунитете в обмен на информацию

© Getty Images / NurPhotoАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / NurPhoto
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может попытаться договориться с американскими или европейскими следственными органами о собственном иммунитете в обмен на информацию, которой располагает, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Зеленский в пятницу подписал указ об увольнении Ермака. Ранее Зеленский сообщил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Французский политик назвал отставку Ермака полным крахом киевского режима
Вчера, 21:08
"Ермак - достаточно ценный свидетель. Последние шесть лет он был главным контактером офиса Зеленского с внешними партнерами. Возможно, что он попытается договориться с американскими или европейскими следственными органами о собственном иммунитете в обмен на информацию, которой располагает", - сказал агентству Мирошник.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермак уволился за день до поездки на переговоры в США, сообщил Axios
Вчера, 19:55
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала