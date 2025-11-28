Рейтинг@Mail.ru
Джабаров назвал день отставки Ермака трагическим для Европы
21:00 28.11.2025
Джабаров назвал день отставки Ермака трагическим для Европы
Джабаров назвал день отставки Ермака трагическим для Европы
в мире
европа
сша
владимир зеленский
андрей ермак
владимир джабаров
россия
в мире, европа, сша, владимир зеленский, андрей ермак, владимир джабаров, россия
В мире, Европа, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Джабаров, Россия
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стала трагическим днем для Европы, но европейцы будут срочно "переобуваться в воздухе", поскольку понимают, что они сейчас останутся непонятно с чем, заявил РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
В пятницу сенатор отметил, что после отставки Ермака следующим будет сам Зеленский, крах режима наступил.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку
Вчера, 20:18
"Для Европы тоже трагический день. Я думаю, что они сейчас будут срочно переобуваться в воздухе, потому что они понимают, что они сейчас останутся непонятно с чем. Ну, если (президент США Дональд) Трамп взял такую линию и готов этот режим, по сути, сместить с политической арены европейской, я имею в виду режим Зеленского, это хорошо. В общем, (Трамп - ред.) понял, что это недееспособный глава государства", - сказал агентству политик.
Зеленский в пятницу подписал указ об увольнении Ермака. Ранее Зеленский сообщил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Отставка Ермака произошла из-за неоспоримого компромата, заявил сенатор
Вчера, 19:33
 
В миреЕвропаСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВладимир ДжабаровРоссия
 
 
