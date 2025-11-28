Джабаров назвал день отставки Ермака трагическим для Европы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стала трагическим днем для Европы, но европейцы будут срочно "переобуваться в воздухе", поскольку понимают, что они сейчас останутся непонятно с чем, заявил РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Для Европы тоже трагический день. Я думаю, что они сейчас будут срочно переобуваться в воздухе, потому что они понимают, что они сейчас останутся непонятно с чем. Ну, если (президент США Дональд) Трамп взял такую линию и готов этот режим, по сути, сместить с политической арены европейской, я имею в виду режим Зеленского, это хорошо. В общем, (Трамп - ред.) понял, что это недееспособный глава государства", - сказал агентству политик.
Зеленский в пятницу подписал указ об увольнении Ермака. Ранее Зеленский сообщил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке.