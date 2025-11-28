Слуцкий заявил, что отставка Ермака еще не закончила коррупционный скандал

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Добровольная отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - следствие коррупционного скандала на Украине, до кульминации которого еще далеко, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Добровольная отставка Ермака - очевидное следствие коррупционного скандала на Украине, до кульминации которого еще далеко. Его возможную причастность к коррупционным схемам должно оценивать следствие", - сказал агентству Слуцкий.
Депутат напомнил, что относительно переговорной позиции России в четверг говорил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы обсуждать предложения американской стороны по украинскому урегулированию и выходить на подписание с легитимными представителями властей Украины... Надеемся, что его (Ермака - ред.) отстранение не повлияет на процессы в рамках Стамбула-2", - подчеркнул парламентарий.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.