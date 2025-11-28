Рейтинг@Mail.ru
NYT считает, что Ермак согласился на отставку во избежание вотума недоверия
20:51 28.11.2025
NYT считает, что Ермак согласился на отставку во избежание вотума недоверия
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
NYT считает, что Ермак согласился на отставку во избежание вотума недоверия

NYT: Ермак согласился на отставку, чтобы предотвратить вотум недоверия

© AP Photo / Jose Luis MaganaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак мог согласиться уйти в отставку, чтобы предотвратить вынесение вотума недоверия, предполагает газета New York Times.
Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака, свидетельствуют данные сайта Зеленского.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку
Вчера, 20:18
"Возможно, Ермак согласился пожертвовать собой, чтобы попытаться предотвратить вотум недоверия", - говорится в сообщении.
Однако, как отмечает издание, пока неясно, будет ли этого достаточно.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя украинский коррупционный скандал, заявила РИА Новости, что петля народного гнева и недовольства западных кураторов затягивается на шее Владимира Зеленского, правительство Украины как никогда близко к вотуму недоверия.
Ранее в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине заявили о "потере контроля" Зеленского из-за отставки Ермака
Вчера, 19:43
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы не провоцировать ЕС, считает Мирошник
Вчера, 19:07
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
