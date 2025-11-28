Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку
28.11.2025
Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку
Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку - РИА Новости, 28.11.2025
Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал увольнение... РИА Новости, 28.11.2025
россия, кирилл дмитриев, андрей ермак, владимир зеленский
Россия, Кирилл Дмитриев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку

Глава РФПИ Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку

Андрей Ермак
Андрей Ермак
Андрей Ермак
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал увольнение главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
В пятницу стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.
"Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дмитриева.
После отставки Ермака следующим будет сам Зеленский, заявил Джабаров
