Ермак уволился за день до поездки на переговоры в США, сообщил Axios

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака происходит за день до его предполагаемой поездки в Майами для переговоров с командой президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, сообщает портал Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.
В пятницу Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.
"Отставка Ермака происходит за день до его предполагаемой поездки в Майами для переговоров с командой Трампа о мирном плане... Ермак, как ожидалось, должен был прибыть в Майами на этих выходных с несколькими советниками Зеленского и провести переговоры с посланниками Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - сообщает портал.
По словам чиновников, цель поездки состояла бы в работе над достижением взаимопонимания между США и Украиной до поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву. Один из чиновников отметил, что отставка поставила эти переговоры под вопрос, но не приведет к изменению позиции Украины по завершению конфликта, добавляет издание.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.