Глава офиса Зеленского подал в отставку из-за коррупционного скандала
18:29 28.11.2025 (обновлено: 00:13 29.11.2025)
Глава офиса Зеленского подал в отставку из-за коррупционного скандала
Начальник офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подал в отставку, об это сообщил сам глава киевского режима. РИА Новости, 29.11.2025
Глава офиса Зеленского подал в отставку из-за коррупционного скандала

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Начальник офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подал в отставку, об это сообщил сам глава киевского режима.
"Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
