Глава офиса Зеленского ушел в отставку из-за коррупционного скандала
18:26 28.11.2025 (обновлено: 19:14 28.11.2025)
Глава офиса Зеленского ушел в отставку из-за коррупционного скандала
Глава офиса Зеленского ушел в отставку из-за коррупционного скандала
Глава офиса Зеленского ушел в отставку из-за коррупционного скандала
Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)

Глава офиса Зеленского ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Viacheslav Ratynskyi
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.
«

"Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса", — говорится в документе.

Сегодня депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные органы пришли с обысками к Ермаку. По данным "Зеркала недели", обыски также прошли на рабочем месте чиновника и в жилом помещении его офиса. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что НАБУ готовит обвинение главе офиса Зеленского. В антикоррупционном бюро уточнили, что действуют в рамках расследования. Сам Ермак утверждает, что у него дома проводили процессуальные действия.
"Украинская правда" ранее писала, что окружение Зеленского советовало ему уволить Ермака из-за причастности к делу о коррупции в энергетике. Идею поддержали многие депутаты Рады. Вместо этого Зеленский назначил его главой переговорной делегации с США и другими партнерами Киева по урегулированию конфликта.
Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер подтвердил, что обыски у Ермака связаны с расследованием коррупции в энергетике. Комментируя ситуацию, издание "Страна.ua" предположило, что США через действия НАБУ призывают Зеленского сменить позицию по мирному плану.
Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной. На вопрос о возможном увольнении Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
