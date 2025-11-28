https://ria.ru/20251128/delo-2058406228.html
В Амурской области 23 женщины с детьми стали самозанятыми в этом году
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Амурской области 23 женщины с детьми оформились в 2025 году как самозанятые, в прошлом году этот статус получили только пять женщин, сообщает пресс-служба правительства региона.
Помощь в открытии собственного дела жителям региона оказывают Кадровые центры "Работа России".
В основном молодые мамы реализуют себя в бьюти-индустрии. Это оказание услуг парикмахера, мастера маникюра-педикюра, наращивания ресниц. Есть примеры, когда самозанятые благодаря господдержке становятся репетиторами или юрисконсультами.
Также в этом году после переобучения в рамках национального проекта "Кадры" открыть свое дело смогли 13 амурчанок. Благодаря Кадровым центрам "Работа России" с начала года было трудоустроено чуть более 300 мам, проживающих в Приамурье.
"К женщинам, которые ждут ребенка или уже воспитывают несовершеннолетних, у нас особое внимание. Благодаря различным госпрограммам они могут пройти бесплатное обучение и получить новую специальность и, если в дальнейшем у них появится желание, наши кадровые консультанты помогут им составить бизнес-план, чтобы получить единовременную финансовую помощь в размере 145560 рублей на открытие собственного дела", – отмечает заместитель руководителя центра занятости населения Амурской области Светлана Вотина, ее слова приводит пресс-служба.
Своими историями успеха амурчанки, ставшие самозанятыми, охотно делятся с теми, кто только планирует открыть свой бизнес, на заседаниях женских клубов "Вдохновение". На таких встречах рассказывают не только о том, как начать свое дело, но и о последних изменениях в трудовом законодательстве, проводят различные мастер-классы. Так, с начала текущего года в Кадровых центрах Приамурья прошло уже 157 заседаний женских клубов.