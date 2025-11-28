Рейтинг@Mail.ru
В Амурской области 23 женщины с детьми стали самозанятыми в этом году - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
16:11 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/delo-2058406228.html
В Амурской области 23 женщины с детьми стали самозанятыми в этом году
В Амурской области 23 женщины с детьми стали самозанятыми в этом году - РИА Новости, 28.11.2025
В Амурской области 23 женщины с детьми стали самозанятыми в этом году
В Амурской области 23 женщины с детьми оформились в 2025 году как самозанятые, в прошлом году этот статус получили только пять женщин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:11:00+03:00
2025-11-28T16:11:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
амурская область
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939669621_0:253:3070:1980_1920x0_80_0_0_3c27f6b7010b50c898719776823e1796.jpg
https://ria.ru/20251127/samozanyatyy-2058183639.html
https://ria.ru/20251128/mtk-2058314407.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939669621_443:77:3070:2048_1920x0_80_0_0_676c7453b8a183eb4d0e55847750554f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, амурская область, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Амурская область, Поддержка бизнеса
В Амурской области 23 женщины с детьми стали самозанятыми в этом году

В Амурской области все больше женщин с детьми открывают свое дело

© iStock.com / BartekSzewczykДевушка заполняет налоговые документы
Девушка заполняет налоговые документы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© iStock.com / BartekSzewczyk
Девушка заполняет налоговые документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Амурской области 23 женщины с детьми оформились в 2025 году как самозанятые, в прошлом году этот статус получили только пять женщин, сообщает пресс-служба правительства региона.
Помощь в открытии собственного дела жителям региона оказывают Кадровые центры "Работа России".
Бизнесмен во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Число самозанятых в Астраханской области выросло в 17 раз с 2020 года
27 ноября, 19:34
В основном молодые мамы реализуют себя в бьюти-индустрии. Это оказание услуг парикмахера, мастера маникюра-педикюра, наращивания ресниц. Есть примеры, когда самозанятые благодаря господдержке становятся репетиторами или юрисконсультами.
Также в этом году после переобучения в рамках национального проекта "Кадры" открыть свое дело смогли 13 амурчанок. Благодаря Кадровым центрам "Работа России" с начала года было трудоустроено чуть более 300 мам, проживающих в Приамурье.
"К женщинам, которые ждут ребенка или уже воспитывают несовершеннолетних, у нас особое внимание. Благодаря различным госпрограммам они могут пройти бесплатное обучение и получить новую специальность и, если в дальнейшем у них появится желание, наши кадровые консультанты помогут им составить бизнес-план, чтобы получить единовременную финансовую помощь в размере 145560 рублей на открытие собственного дела", – отмечает заместитель руководителя центра занятости населения Амурской области Светлана Вотина, ее слова приводит пресс-служба.
Своими историями успеха амурчанки, ставшие самозанятыми, охотно делятся с теми, кто только планирует открыть свой бизнес, на заседаниях женских клубов "Вдохновение". На таких встречах рассказывают не только о том, как начать свое дело, но и о последних изменениях в трудовом законодательстве, проводят различные мастер-классы. Так, с начала текущего года в Кадровых центрах Приамурья прошло уже 157 заседаний женских клубов.
Кабинет в офисе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Свыше 220 предприятий Подмосковья вошли в реестр МТК Минэкономразвития РФ
Вчера, 12:46
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиАмурская областьПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала