В Дагестане депутата арестовали по делу о взятках

Следователями установлено, что в 2023 году начальник управления обеспечения семей с детьми Соцфонда Алиев с целью систематического получения взяток за принятие незаконных решений о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей создал организованную преступную группу, в которую вошли его подчиненные, общая сумма полученных взяток составила не менее 12 миллионов рублей, также за денежное вознаграждение Алиевым организовано принятие более 5000 незаконных решений о назначении пособий.