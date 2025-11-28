https://ria.ru/20251128/dagestan-2058260597.html
В Дагестане депутата арестовали по делу о взятках
В Дагестане депутата арестовали по делу о взятках - РИА Новости, 28.11.2025
В Дагестане депутата арестовали по делу о взятках
Депутат Народного собрания Дагестана Изи Алиев арестован по делу о злоупотреблении полномочиями и получении взяток на 12 миллионов рублей сотрудниками... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:47:00+03:00
2025-11-28T09:47:00+03:00
2025-11-28T10:12:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058265810_7:0:1269:710_1920x0_80_0_0_51f53637408f8aa1fc28d8ad848c2a19.jpg
https://ria.ru/20251117/prigovor-2055472030.html
россия
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058265810_213:0:1160:710_1920x0_80_0_0_ba3469213e198108b3490a0ec3f6114b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане депутата арестовали по делу о взятках
Депутата Народного собрания Дагестана Алиева арестовали по делу о взятках
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Народного собрания Дагестана Изи Алиев арестован по делу о злоупотреблении полномочиями и получении взяток на 12 миллионов рублей сотрудниками регионального Социального фонда, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России
при оперативном сопровождении ФСБ
России расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и получении взяток сотрудниками отделения Социального фонда России по республике Дагестан
. В рамках расследования задержан бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Изи Алиев, являющийся депутатом Народного собрания республики Дагестан седьмого созыва. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285, части 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение организованной группой взяток в особо крупном размере)", - сказала Петренко
.
Следователями установлено, что в 2023 году начальник управления обеспечения семей с детьми Соцфонда Алиев с целью систематического получения взяток за принятие незаконных решений о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей создал организованную преступную группу, в которую вошли его подчиненные, общая сумма полученных взяток составила не менее 12 миллионов рублей, также за денежное вознаграждение Алиевым организовано принятие более 5000 незаконных решений о назначении пособий.
"По ходатайству следствия в отношении Алиева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила официальный представитель СК
.
Также к уголовной ответственности привлечены еще 16 сотрудников отделения СФР по Дагестану. Кроме того, 11 граждан подозреваются в даче взятки в особо крупном размере.