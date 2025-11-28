В Дагестане будут судить экс-полицейских, подбросивших мужчине наркотики

МАХАЧКАЛА, 28 ноя - РИА Новости. Шестеро бывших сотрудников отдела полиции в Ногайском районе Дагестана, которые подбросили мужчине наркотики, предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести бывших сотрудников отдела МВД России по Ногайскому району. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пунктам "г" и "е" части 3 и части 4 статьи 286 (превышение должностных полномочий), частям 2 и 4 статьи 303 (фальсификация доказательств), части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств)… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2024 году обвиняемые в сговоре подбросили местному жителю наркотики и применили к нему физическое насилие. На основании поддельных материалов было незаконно возбуждено уголовное дело и оформлены ложные процессуальные документы.
