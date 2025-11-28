Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал девочку - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 28.11.2025 (обновлено: 10:46 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/blagoveschensk-2058235311.html
В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал девочку
В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал девочку - РИА Новости, 28.11.2025
В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал девочку
Следователи разыскивают мужчину, который насильно целовал и обнимал несовершеннолетнюю девочку в Благовещенске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T04:50:00+03:00
2025-11-28T10:46:00+03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058267847_0:245:965:788_1920x0_80_0_0_6dd904e0323b85318335689341737a5c.jpg
https://ria.ru/20251112/kyzyl-2054604411.html
благовещенск
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058267847_0:224:965:949_1920x0_80_0_0_a50950821e221b5eaa0eeccdd5804dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, амурская область, россия
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия
В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал девочку

В Благовещенске разыскивают мужчину, который насильно целовал и обнимал девочку

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВ Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал девочку
В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал девочку - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал девочку
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя — РИА Новости. Следователи разыскивают мужчину, который насильно целовал и обнимал несовершеннолетнюю девочку в Благовещенске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Амурской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части третьей статьи 132 УК России (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). Следствием установлено, что 20 ноября около одного из учебных заведений Благовещенска неустановленное лицо совершило в отношении несовершеннолетней, 2008 года рождения, противоправные действия, а именно: обнимал ее, пытался поцеловать, применяя насилие", — говорится в сообщении.
С заявлением обратилась мать пострадавшей девочки, ситуация также освещалась в средствах массовой информации. Идет розыск предполагаемого злоумышленника, добавили в СУ СК.
Кадры нападения на школьницу в Кызыле - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Кызыле мужчина насильно зацеловал школьницу
12 ноября, 20:24
 
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала