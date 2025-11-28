В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал девочку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя — РИА Новости. Следователи разыскивают мужчину, который насильно целовал и обнимал несовершеннолетнюю девочку в Благовещенске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Амурской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части третьей статьи 132 УК России (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). Следствием установлено, что 20 ноября около одного из учебных заведений Благовещенска неустановленное лицо совершило в отношении несовершеннолетней, 2008 года рождения, противоправные действия, а именно: обнимал ее, пытался поцеловать, применяя насилие", — говорится в сообщении.
С заявлением обратилась мать пострадавшей девочки, ситуация также освещалась в средствах массовой информации. Идет розыск предполагаемого злоумышленника, добавили в СУ СК.
В Кызыле мужчина насильно зацеловал школьницу
12 ноября, 20:24