ВС России уничтожили несколько гексакоптеров ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили несколько гексакоптеров ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 28.11.2025
ВС России уничтожили несколько гексакоптеров ВСУ в Днепропетровской области
Расчеты ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили несколько украинских гексакоптеров "Баба Яга" в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили несколько гексакоптеров ВСУ в Днепропетровской области
