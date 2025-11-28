Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили несколько гексакоптеров ВСУ в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 28.11.2025
ВС России уничтожили несколько гексакоптеров ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили несколько гексакоптеров ВСУ в Днепропетровской области
Расчеты ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили несколько украинских гексакоптеров "Баба Яга" в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 28.11.2025
ВС России уничтожили несколько гексакоптеров ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы "Востока" уничтожили в Днепропетровской области группу БПЛА ВСУ "Баба Яга"

Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили несколько украинских гексакоптеров "Баба Яга" в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
Днепропетровской области подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Восток" по противодействию беспилотной авиации выявили и уничтожили группу тяжёлых гексакоптеров ВСУ типа "Баба Яга", - сказали в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что эффективные действия расчетов позволили значительно снизить активность вражеских гексакоптеров на данном направлении.
