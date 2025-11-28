Рейтинг@Mail.ru
Скандалы на Украине связаны с мирным планом США, заявил белорусский депутат - РИА Новости, 28.11.2025
23:27 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/belorussija-2058533171.html
Скандалы на Украине связаны с мирным планом США, заявил белорусский депутат
Скандалы на Украине связаны с мирным планом США, заявил белорусский депутат - РИА Новости, 28.11.2025
Скандалы на Украине связаны с мирным планом США, заявил белорусский депутат
Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и другие коррупционные скандалы на Украине связаны с мирным планом президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:27:00+03:00
2025-11-28T23:27:00+03:00
в мире
украина
сша
белоруссия
андрей ермак
дональд трамп
олег гайдукевич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_80985e35e7819d6d50c911a1b6cd1548.jpg
https://ria.ru/20251128/skandal-2058532910.html
https://ria.ru/20251128/ukhod-2058520866.html
украина
сша
белоруссия
в мире, украина, сша, белоруссия, андрей ермак, дональд трамп, олег гайдукевич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
Скандалы на Украине связаны с мирным планом США, заявил белорусский депутат

Гайдукевич: отставка Ермака и скандалы на Украине связана с мирным планом Трампа

Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и другие коррупционные скандалы на Украине связаны с мирным планом президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Спиридон Килинкаров - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Экс-депутат: коррупционный скандал в Киеве затронет политиков на Западе
Вчера, 23:25
"Мое мнение, что все эти коррупционные скандалы - это не самостоятельное решение киевской власти. Идет давление Соединенных Штатов Америки, чтобы было подписано так, как им надо, мирное соглашение. Они давят так, как им нужно, на тех чиновников, которых надо убрать", - сказал Гайдукевич.
По его словам, одновременно те, кто находится под влиянием Лондона и Брюсселя и желает продолжения вооруженного конфликта, также "убирают кого-то".
"Тут идут обычные разборки за власть. Вот и все. То есть это никак не связано с борьбой с коррупцией. Потому что те, кто борется с теми, кто украл, сами воруют столько же. Поэтому это все связано с мирным планом Трампа", - считает белорусский парламентарий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине напомнили Зеленскому его слова об уходе на фоне отставки Ермака
Вчера, 21:48
 
В миреУкраинаСШАБелоруссияАндрей ЕрмакДональд ТрампОлег ГайдукевичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
