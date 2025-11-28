Скандалы на Украине связаны с мирным планом США, заявил белорусский депутат

МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и другие коррупционные скандалы на Украине связаны с мирным планом президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
"Мое мнение, что все эти коррупционные скандалы - это не самостоятельное решение киевской власти. Идет давление Соединенных Штатов Америки, чтобы было подписано так, как им надо, мирное соглашение. Они давят так, как им нужно, на тех чиновников, которых надо убрать", - сказал Гайдукевич.
"Тут идут обычные разборки за власть. Вот и все. То есть это никак не связано с борьбой с коррупцией. Потому что те, кто борется с теми, кто украл, сами воруют столько же. Поэтому это все связано с мирным планом Трампа", - считает белорусский парламентарий.