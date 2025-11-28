Премьер Бельгии заявил, что конфискация активов России сорвет мирный план

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение.
"Поспешное продвижение предлагаемой схемы репарационного кредита обернется в качестве сопутствующего ущерба тем, что мы фактически заблокируем достижение окончательного мирного соглашения", – говорится в письме премьера главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Текст документа приводит газета Financial Times.
Де Вевер предложил, чтобы ЕС использовал не задействованные ранее возможности заимствования в рамках общего бюджета для предоставления Украине 45 миллиардов евро.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.