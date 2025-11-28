Премьер Бельгии заявил, что конфискация активов России сорвет мирный план

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение.