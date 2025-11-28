Научно-производственный центр БАС "Полярный" открыли в Якутии

ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем "Полярный" открыли в пятницу в Якутске, где проходит IV форум "Цифровой алмаз", передает корреспондент агентства.

Якутия в 2024 году успешно прошла конкурсный отбор Минпромторга России на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологии беспилотных авиационных систем.

Глава республики Айсен Николаев в рамках форума "Цифровой алмаз" торжественно открыл научно-производственный центр БАС "Полярный".

"Благодаря победе в конкурсе, организованном Минпромторгом, научно-производственный центр "Полярный" будет специализироваться на беспилотных авиационных системах. Я считаю, что именно развитие беспилотных систем в широком понимании этого термина — не только летательных, но и подводных, надводных, а также наземных и подземных — способно сделать для нашей республики ещё один шаг к преодолению существующих транспортных логистических проблем", - сказал Николаев.

На объекте с площадью свыше 16 тысяч квадратных метров размещены летно-испытательный центр, инфраструктура для производства беспилотников, подготовки кадров, а также проведения соревнований. Технологии НПЦ "Полярный" планируют применять в сельском хозяйстве, экологии, логистике, в противопожарных и иных работах.

По словам заместителя председателя правительства республики Анатолия Семенова, в настоящее время "Полярный" имеет 18 резидентов. "Есть среди крупные, как "Геоскан". Он производит беспилотники только в Санкт-Петербурге, Москве и у нас… В следующем году мы запустим проект трехлетний, будем сканировать земли поселений, сельхоз назначения, лесной фонд… разметим все территории... Будем пополнять бюджет. Примерный эффект от этого проекта 2,5 миллиарда рублей плюс к бюджету нашей республики", - рассказал он.

Программа обучения пилотов БАС предусматривает краткосрочные курсы, а также трехлетнее обучение. "Глава Якутии не зря поддерживает этот проект. Он понимает, что в Якутии с территорией свыше 3 миллионов квадратных километров беспилотники станут незаменимым инструментом для решения государственных задач, для нужд населения", - добавил он.