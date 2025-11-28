https://ria.ru/20251128/ataka-2058372699.html
Поврежденная при атаке ВСУ воронежская АЗС временно прекратила работу
Поврежденная при атаке ВСУ воронежская АЗС временно прекратила работу - РИА Новости, 28.11.2025
Поврежденная при атаке ВСУ воронежская АЗС временно прекратила работу
АЗС, повреждённая осколками БПЛА в Воронежской области в ночь на пятницу, временно прекратила работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:09:00+03:00
2025-11-28T15:09:00+03:00
2025-11-28T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057582684.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Поврежденная при атаке ВСУ воронежская АЗС временно прекратила работу
В Воронежской области приостановили работу поврежденной при атаке дронов АЗС