От редкого фарфора до роскошных украшений: гид по Антикварному салону‑2025
10:50 28.11.2025 (обновлено: 12:15 28.11.2025)
От редкого фарфора до роскошных украшений: гид по Антикварному салону‑2025
От редкого фарфора до роскошных украшений: гид по Антикварному салону‑2025 - РИА Новости, 28.11.2025
От редкого фарфора до роскошных украшений: гид по Антикварному салону‑2025
В Гостином дворе открылся 51-й Российский антикварный салон. На площади около 12 тысяч квадратных метров представлены более 250 галерей, ювелирных домов и... РИА Новости, 28.11.2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
От редкого фарфора до роскошных украшений: гид по Антикварному салону‑2025

В московском Гостином дворе открылся 51-й Российский антикварный салон

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Ярмарка "Российский антикварный Салон & Lifestyle Искусство интерьера" в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Ярмарка "Российский антикварный Салон & Lifestyle Искусство интерьера" в Москве
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Гостином дворе открылся 51-й Российский антикварный салон. На площади около 12 тысяч квадратных метров представлены более 250 галерей, ювелирных домов и дизайн-студий, которые демонстрируют свыше полумиллиона предметов: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладные изделия, редкие ювелирные работы и современные объектные решения.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Тема 2025 года — "Шаг на Восход". Организаторы трактуют ее как обращение к культурному наследию в контексте диалога между Востоком и Западом. Ключевые акценты смещены в сторону переосмысления традиций и способов их включения в актуальную визуальную среду.

Тема 2025 года — "Шаг на Восход". Организаторы трактуют ее как обращение к культурному наследию в контексте диалога между Востоком и Западом. Ключевые акценты смещены в сторону переосмысления традиций и способов их включения в актуальную визуальную среду.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Параллельно работает одиннадцатый проект Lifestyle "Искусство интерьера". Он показывает развитие авторского дизайна, мебельных коллекций, световых систем и текстиля как части современной художественной среды. Таким образом формируется общая площадка, где экспозиции галерей соседствуют с интерьерными решениями.

Параллельно работает одиннадцатый проект Lifestyle "Искусство интерьера". Он показывает развитие авторского дизайна, мебельных коллекций, световых систем и текстиля как части современной художественной среды. Таким образом формируется общая площадка, где экспозиции галерей соседствуют с интерьерными решениями.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Спецпроект 51-го выпуска — "Дорога величиной в Россию. Путь на Восход". Он объединяет живописные серии, посвященные северным территориям, уральским ландшафтам, прикаспийскому пространству и дальневосточным маршрутам. Композиция выстроена как последовательное движение через географические зоны, что создает эффект путешествия по стране.

Спецпроект 51-го выпуска — "Дорога величиной в Россию. Путь на Восход". Он объединяет живописные серии, посвященные северным территориям, уральским ландшафтам, прикаспийскому пространству и дальневосточным маршрутам. Композиция выстроена как последовательное движение через географические зоны, что создает эффект путешествия по стране.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В программу входят лекции, профессиональные обсуждения, встречи с экспертами рынка и тематические экскурсии. Посетителям представляют аналитические обзоры по сегментам, включая живописные школы, декоративные техники и ювелирные направления.

В программу входят лекции, профессиональные обсуждения, встречи с экспертами рынка и тематические экскурсии. Посетителям представляют аналитические обзоры по сегментам, включая живописные школы, декоративные техники и ювелирные направления.

© Фото предоставлено пресс-службой 51-го Антикварного салона

Открытие привлекло внимание коллекционеров и представителей культурной среды. Среди тех, кто ознакомился с экспозицией в первый день, — музыканты, дизайнеры, телеведущие и публицисты.

На фото: востоковед Татьяна Метакса.

© Фото предоставлено пресс-службой 51-го Антикварного салона

Первыми коллекции увидели Григорий Лепс, Вячеслав Манучаров, Игорь Чапурин, Юлия Барановская, Михаил Лабковский, Татьяна Геворкян, Влад Лисовец, Маша Цигаль, Антон Ланге, Мария Лобанова, Седа Каспарова и многие другие.

На фото: телеведущая Юлия Барановская.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В центре экспозиции оказались произведения второй половины XIX — первой трети XX века.

В центре экспозиции оказались произведения второй половины XIX — первой трети XX века.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Галереи представили живописные школы разных направлений, включая реалистическую традицию, авторов объединений начала века и мастеров послевоенного периода.

Галереи представили живописные школы разных направлений, включая реалистическую традицию, авторов объединений начала века и мастеров послевоенного периода.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Несколько стендов выделили этюды и подготовительные работы, формирующие поле для будущих музейных исследований.

Несколько стендов выделили этюды и подготовительные работы, формирующие поле для будущих музейных исследований.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Заметное внимание привлекли коллекции декоративно-прикладного искусства: фарфор частных фабрик, эмаль, уральская камнерезная пластика.

Заметное внимание привлекли коллекции декоративно-прикладного искусства: фарфор частных фабрик, эмаль, уральская камнерезная пластика.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Отдельные галереи сфокусировались на ювелирных изделиях 1960-1980 годов, что отражает растущий интерес к послевоенной моде и характерным техникам того времени. В витринах представлены украшения с российскими камнями, включая хромдиопсид и чароит, которые постепенно укрепляют позиции в сегменте редких минералов.

Отдельные галереи сфокусировались на ювелирных изделиях 1960-1980 годов, что отражает растущий интерес к послевоенной моде и характерным техникам того времени. В витринах представлены украшения с российскими камнями, включая хромдиопсид и чароит, которые постепенно укрепляют позиции в сегменте редких минералов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В ювелирном разделе вместе с работами мастеров конца XIX века показаны украшения авторских бюро начала 2000-х годов и современные концептуальные линии. В некоторых проектах — тенденции к ручной эмали, граненому металлу и художественному литью.

В ювелирном разделе вместе с работами мастеров конца XIX века показаны украшения авторских бюро начала 2000-х годов и современные концептуальные линии. В некоторых проектах — тенденции к ручной эмали, граненому металлу и художественному литью.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Проект Lifestyle "Искусство интерьера" демонстрирует сдвиг в сторону индивидуальных интерьерных решений. В экспозиции заметны мебельные коллекции с акцентом на природные материалы, сложные текстуры, пластичную геометрию и мягкие градиенты света.

Проект Lifestyle "Искусство интерьера" демонстрирует сдвиг в сторону индивидуальных интерьерных решений. В экспозиции заметны мебельные коллекции с акцентом на природные материалы, сложные текстуры, пластичную геометрию и мягкие градиенты света.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Тема "Восхода" прочитывается через металлизированные покрытия, теплые оттенки и визуальные переходы, создающие атмосферу спокойствия и тактильности.

Тема "Восхода" прочитывается через металлизированные покрытия, теплые оттенки и визуальные переходы, создающие атмосферу спокойствия и тактильности.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Заметный тренд — укрепление интереса к искусству середины XX века. Коллекционеры расширяют запросы на авторов этого периода, включая графику, живопись и декоративные направления.

Заметный тренд — укрепление интереса к искусству середины XX века. Коллекционеры расширяют запросы на авторов этого периода, включая графику, живопись и декоративные направления.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Наблюдается и повышение статуса предметного дизайна. Также в явном тренде — расширение образовательной программы. Участники ярмарки фокусируются на практических темах: атрибуция, рыночная экспертиза, юридические аспекты сделок, анализ ценовой динамики.

Наблюдается и повышение статуса предметного дизайна. Также в явном тренде — расширение образовательной программы. Участники ярмарки фокусируются на практических темах: атрибуция, рыночная экспертиза, юридические аспекты сделок, анализ ценовой динамики.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Заметно и обновление аудитории. Спрос усиливают молодые коллекционеры, ориентированные на авторские ювелирные линии и современный дизайн.

Заметно и обновление аудитории. Спрос усиливают молодые коллекционеры, ориентированные на авторские ювелирные линии и современный дизайн.

© Фото предоставлено пресс-службой 51-го Антикварного салона

Эксперты ожидают сохранение стабильного спроса на живопись середины XX века. Эта категория рассматривается как наиболее устойчивая в ценовом отношении и привлекает новых участников рынка благодаря доступному порогу входа.

На фото: коллекционер, издатель Пьер Кристиан Броше.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В ювелирном сегменте прогнозируется дальнейший рост интереса к редким российским камням, прежде всего к хромдиопсиду, чароиту и сибирскому аквамарину. Этот интерес связан с ограниченными объемами добычи и усилением внимания к локальным минералам.

В декоративно-прикладном искусстве усиливается сегмент советского фарфора. Эксперты считают его одним из наиболее перспективных направлений на горизонте ближайших лет благодаря сочетанию музейного интереса и растущей коллекционной активности.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В сфере предметного дизайна прогнозируется переход к небольшим авторским сериям, которые будут рассматриваться как инвестиционная категория. Укрепляется спрос на световые системы, ручную керамику и модульные конструкции из натуральных материалов.

Работа салона продлится до 30 ноября.

В сфере предметного дизайна прогнозируется переход к небольшим авторским сериям, которые будут рассматриваться как инвестиционная категория. Укрепляется спрос на световые системы, ручную керамику и модульные конструкции из натуральных материалов.

Работа салона продлится до 30 ноября.

