От редкого фарфора до роскошных украшений: гид по Антикварному салону‑2025

В ювелирном сегменте прогнозируется дальнейший рост интереса к редким российским камням, прежде всего к хромдиопсиду, чароиту и сибирскому аквамарину. Этот интерес связан с ограниченными объемами добычи и усилением внимания к локальным минералам.

В декоративно-прикладном искусстве усиливается сегмент советского фарфора. Эксперты считают его одним из наиболее перспективных направлений на горизонте ближайших лет благодаря сочетанию музейного интереса и растущей коллекционной активности.