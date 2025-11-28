Афганистан предложил России привлекать трудовых мигрантов

АСТРАХАНЬ, 28 ноя — РИА Новости. Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости посол Афганистана в России Хассан Гулл Хассан.
"Мы недавно были в Татарстане и говорили по этому поводу с раисом (главой. — Прим. ред.) Татарстана (Рустамом Миннихановым. — Прим. ред.). Мы надеемся, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться. Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать", — сказал посол на полях III Астраханского международного форума МТК "Север — Юг — Новые горизонты".
Он отметил, что нет конкретных договоренностей, стороны продолжают диалог по этому вопросу.
III Астраханский международный форум МТК "Север — Юг — Новые горизонты" проходит с 26 по 28 ноября.
