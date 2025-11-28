Афганистан предложил России привлекать трудовых мигрантов

АСТРАХАНЬ, 28 ноя — РИА Новости. Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости посол Афганистана в России Хассан Гулл Хассан.