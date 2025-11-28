https://ria.ru/20251128/aeroporty-2058232158.html
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.11.2025
