Рамафоса сожалеет об отказе Трампа пригласить ЮАР на саммит G20
2025-11-27T02:06:00+03:00
в мире
юар
сша
вашингтон (штат)
сирил рамафоса
дональд трамп
большая двадцатка
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что сожалеет об отказе президента США Дональда Трампа пригласить южноафриканских представителей на саммит G20 в США в 2026 году.
Трамп
ранее заявил, что ЮАР
не получит приглашения на саммит G20
в США
в 2026 году,
"Президент Сирил Рамафоса
отметил достойное сожаления заявление президента Дональда Трампа, касающееся участия ЮАР во встречах G20 в 2026 году", - говорится в заявлении, опубликованном офисом президента ЮАР на странице в соцсети X.
Заявление также гласит, что южноафриканская сторона с прискорбием относится к тому, что несмотря на усилия и многочисленные попытки Рамафосы и его администрации нормализовать отношения с США, Трамп продолжает применять основанные на дезинформации "карательные меры" против ЮАР.
Американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно подвергал ЮАР критике за дискриминацию белого населения страны. В мае президент США в ходе беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона
по переселению в США белых южноафриканцев.