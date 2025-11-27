Рамафоса сожалеет об отказе Трампа пригласить ЮАР на саммит G20

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что сожалеет об отказе президента США Дональда Трампа пригласить южноафриканских представителей на саммит G20 в США в 2026 году.

Трамп ранее заявил, что ЮАР не получит приглашения на саммит G20 США в 2026 году,

"Президент Сирил Рамафоса отметил достойное сожаления заявление президента Дональда Трампа, касающееся участия ЮАР во встречах G20 в 2026 году", - говорится в заявлении, опубликованном офисом президента ЮАР на странице в соцсети X.

Заявление также гласит, что южноафриканская сторона с прискорбием относится к тому, что несмотря на усилия и многочисленные попытки Рамафосы и его администрации нормализовать отношения с США, Трамп продолжает применять основанные на дезинформации "карательные меры" против ЮАР.

Американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно подвергал ЮАР критике за дискриминацию белого населения страны. В мае президент США в ходе беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.