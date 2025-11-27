Рейтинг@Mail.ru
Рамафоса сожалеет об отказе Трампа пригласить ЮАР на саммит G20 - РИА Новости, 27.11.2025
02:06 27.11.2025
Рамафоса сожалеет об отказе Трампа пригласить ЮАР на саммит G20
Рамафоса сожалеет об отказе Трампа пригласить ЮАР на саммит G20
Рамафоса сожалеет об отказе Трампа пригласить ЮАР на саммит G20

Рамафоса сожалеет об отказе Трампа пригласить ЮАР на саммит G20 в 2026 году

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что сожалеет об отказе президента США Дональда Трампа пригласить южноафриканских представителей на саммит G20 в США в 2026 году.
Трамп ранее заявил, что ЮАР не получит приглашения на саммит G20 в США в 2026 году,
"Президент Сирил Рамафоса отметил достойное сожаления заявление президента Дональда Трампа, касающееся участия ЮАР во встречах G20 в 2026 году", - говорится в заявлении, опубликованном офисом президента ЮАР на странице в соцсети X.
Заявление также гласит, что южноафриканская сторона с прискорбием относится к тому, что несмотря на усилия и многочисленные попытки Рамафосы и его администрации нормализовать отношения с США, Трамп продолжает применять основанные на дезинформации "карательные меры" против ЮАР.
Американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно подвергал ЮАР критике за дискриминацию белого населения страны. В мае президент США в ходе беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.
В миреЮАРСШАВашингтон (штат)Сирил РамафосаДональд ТрампБольшая двадцатка
 
 
