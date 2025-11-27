Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал о контратаках ВСУ под Северском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 27.11.2025
Военный эксперт рассказал о контратаках ВСУ под Северском
ВСУ за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском в ДНР, пытаясь вернуть утраченные позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ямполь
красный лиман
андрей марочко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
Военный эксперт рассказал о контратаках ВСУ под Северском

Марочко: ВСУ за последние дни провели более 10 неудачных контратак под Северском

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском в ДНР, пытаясь вернуть утраченные позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За последние несколько суток с целью возвращения утраченных рубежей и позиций украинские боевики провели более десяти контратакующих действий с направления Закотного (ДНР) по направлению Ямполя и Платоновки", - сообщил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, все попытки ВСУ не принесли желаемого результата, атаки отражены российскими войсками.
"На данный момент украинское командование не отказалось от реализации замысла и несет необоснованные потери на данном направлении", - добавил Марочко.
На минувшей неделе подразделения "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики. Как сообщало Минобороны РФ, благодаря освобождению Платоновки российские войска взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
