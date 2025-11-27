Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие ВСУ из "Хортицы" саботируют приказы командования - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/vsu-2057893568.html
Военнослужащие ВСУ из "Хортицы" саботируют приказы командования
Военнослужащие ВСУ из "Хортицы" саботируют приказы командования - РИА Новости, 27.11.2025
Военнослужащие ВСУ из "Хортицы" саботируют приказы командования
Украинские военнослужащие одного из подразделений, входящих в объединенную группировку "Хортица", отказываются выполнять приказы командования в Харьковской... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T06:09:00+03:00
2025-11-27T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg
https://ria.ru/20251121/nebenzya-2056462747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_315c89084c57944e9b6f028ea68a323b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Военнослужащие ВСУ из "Хортицы" саботируют приказы командования

Марочко: ВСУ отказываются выполнять приказы командования в Харьковской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие одного из подразделений, входящих в объединенную группировку "Хортица", отказываются выполнять приказы командования в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Стало известно о саботаже приказов вышестоящего командования подразделением оперативно-тактического значения ВСУ, которое должно было быть задействовано в Харьковской области", - сказал Марочко, ссылаясь на разведданные.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украинские военные массово бегут с поля боя, заявил Небензя
21 ноября, 00:21
Он пояснил, что данное подразделение рапортует о том, что они укомплектованы техникой менее чем на 40%.
Эксперт отметил, что в подразделении такая же ситуация и с личным составом.
"Командующий Драпатый пообещал жесткие наказания за невыполнение приказов командования, несмотря на практически полную небоеготовность подразделений", - сообщил Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала