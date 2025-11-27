https://ria.ru/20251127/vsu-2057893568.html
Военнослужащие ВСУ из "Хортицы" саботируют приказы командования
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие одного из подразделений, входящих в объединенную группировку "Хортица", отказываются выполнять приказы командования в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Стало известно о саботаже приказов вышестоящего командования подразделением оперативно-тактического значения ВСУ
, которое должно было быть задействовано в Харьковской области", - сказал Марочко
, ссылаясь на разведданные.
Он пояснил, что данное подразделение рапортует о том, что они укомплектованы техникой менее чем на 40%.
Эксперт отметил, что в подразделении такая же ситуация и с личным составом.
"Командующий Драпатый пообещал жесткие наказания за невыполнение приказов командования, несмотря на практически полную небоеготовность подразделений", - сообщил Марочко.