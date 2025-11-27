Рейтинг@Mail.ru
Визит Уиткоффа в Москву в силе, заявил Рябков - РИА Новости, 27.11.2025
09:59 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/vizit-2057920519.html
Визит Уиткоффа в Москву в силе, заявил Рябков
Визит Уиткоффа в Москву в силе, заявил Рябков - РИА Новости, 27.11.2025
Визит Уиткоффа в Москву в силе, заявил Рябков
Визит спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа по-прежнему в силе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:59:00+03:00
2025-11-27T09:59:00+03:00
в мире
россия
стив уиткофф
сергей рябков
сша
москва
юрий ушаков
https://ria.ru/20251127/uitkoff-2057840795.html
россия
сша
москва
в мире, россия, стив уиткофф, сергей рябков, сша, москва, юрий ушаков
В мире, Россия, Стив Уиткофф, Сергей Рябков, США, Москва, Юрий Ушаков
Визит Уиткоффа в Москву в силе, заявил Рябков

Рябков: никаких поводов ставить под вопрос визит Уиткоффа в РФ нет

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Визит спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа по-прежнему в силе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф посетит Россию на следующей неделе.
"Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, по-прежнему ли в силе визит спецпосланника США Стива Уиткоффа.
"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа
В миреРоссияСтив УиткоффСергей РябковСШАМоскваЮрий Ушаков
 
 
