Визит Уиткоффа в Москву в силе, заявил Рябков
Визит Уиткоффа в Москву в силе, заявил Рябков - РИА Новости, 27.11.2025
Визит Уиткоффа в Москву в силе, заявил Рябков
Визит спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа по-прежнему в силе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.11.2025
Визит Уиткоффа в Москву в силе, заявил Рябков
Рябков: никаких поводов ставить под вопрос визит Уиткоффа в РФ нет