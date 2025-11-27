Аграрии Амурской области собрали рекордный урожай сои

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Аграрии Амурской области в 2025 году получили рекордный валовой сбор сои — более 1,7 миллиона тонн, это почти на 95 тысяч тонн выше планируемого, сообщает правительство региона.

Итоги уборочной кампании основных сельскохозяйственных культур подвели в региональном правительстве.

"В целом уборочная кампания прошла успешно: цифры говорят сами за себя. Те задачи, которые ставились аграриям, выполнены. Более 1,7 миллиона тонн сои — рекордный результат. В следующем году состоится важное для развития сельского хозяйства событие – в Белогорске группа компаний " Содружество " планирует ввести в эксплуатацию маслоэкстракционный завод. Он сможет перерабатывать до миллиона тонн сои в год. Уверен, что завод принципиально изменит всю структуру растениеводства, создаст спрос на сырье, которое будет перерабатываться у нас в регионе", – рассказал губернатор региона Василий Орлов

Константиновском районах. Отмечается, что средняя урожайность сои составила 19,4 центнера с гектара, это также выше плановых показателей. Лидерами по сбору стали аграрии Тамбовского округа – 287,7 тысяч тонн сои или 16,5 % от общего объема. На втором месте Октябрьский округ – 217,1 тысячи тонн (12,4 %), на третьем месте Михайловский район – 204,4 тысячи тонн (11,7 %). Наибольшую урожайность зафиксировали в Тамбовском и Завитинском округах, а также в Октябрьском

Валовой сбор уборки зерновых составил 516,6 тысячи тонн или 93 % от плана, при фактической урожайности 31,8 центнера с гектара или 99,7 % от плана. При этом, показатель урожайности кукурузы, овса, ржи и тритикале выше плана. Наибольший урожай зерновых получили аграрии в Тамбовском округе. В тройке лидеров также - Ивановский округ и Михайловский район. Кроме того, Михайловский район лидирует по валовому объему пшеницы и овсу. Тамбовский округ первый по сбору ячменя.