Аграрии Амурской области собрали рекордный урожай сои
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
06:53 27.11.2025 (обновлено: 11:30 27.11.2025)
Аграрии Амурской области собрали рекордный урожай сои
Аграрии Амурской области собрали рекордный урожай сои - РИА Новости, 27.11.2025
Аграрии Амурской области собрали рекордный урожай сои
Аграрии Амурской области в 2025 году получили рекордный валовой сбор сои — более 1,7 миллиона тонн, это почти на 95 тысяч тонн выше планируемого, сообщает... РИА Новости, 27.11.2025
Аграрии Амурской области собрали рекордный урожай сои

Аграрии Амурской области собрали 1,7 миллиона тонн сои

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка сои
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Уборка сои. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – РИА Новости. Аграрии Амурской области в 2025 году получили рекордный валовой сбор сои — более 1,7 миллиона тонн, это почти на 95 тысяч тонн выше планируемого, сообщает правительство региона.
Итоги уборочной кампании основных сельскохозяйственных культур подвели в региональном правительстве.
Строительства маслоэкстракционного завода ГК Содружество в в Амурской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Крупнейший маслоэкстракционный перерабатывающий завод строят в Приамурье
18 июня, 10:06
18 июня, 10:06
"В целом уборочная кампания прошла успешно: цифры говорят сами за себя. Те задачи, которые ставились аграриям, выполнены. Более 1,7 миллиона тонн сои — рекордный результат. В следующем году состоится важное для развития сельского хозяйства событие – в Белогорске группа компаний "Содружество" планирует ввести в эксплуатацию маслоэкстракционный завод. Он сможет перерабатывать до миллиона тонн сои в год. Уверен, что завод принципиально изменит всю структуру растениеводства, создаст спрос на сырье, которое будет перерабатываться у нас в регионе", – рассказал губернатор региона Василий Орлов.
Отмечается, что средняя урожайность сои составила 19,4 центнера с гектара, это также выше плановых показателей. Лидерами по сбору стали аграрии Тамбовского округа – 287,7 тысяч тонн сои или 16,5 % от общего объема. На втором месте Октябрьский округ – 217,1 тысячи тонн (12,4 %), на третьем месте Михайловский район – 204,4 тысячи тонн (11,7 %). Наибольшую урожайность зафиксировали в Тамбовском и Завитинском округах, а также в Октябрьском и Константиновском районах.
Валовой сбор уборки зерновых составил 516,6 тысячи тонн или 93 % от плана, при фактической урожайности 31,8 центнера с гектара или 99,7 % от плана. При этом, показатель урожайности кукурузы, овса, ржи и тритикале выше плана. Наибольший урожай зерновых получили аграрии в Тамбовском округе. В тройке лидеров также - Ивановский округ и Михайловский район. Кроме того, Михайловский район лидирует по валовому объему пшеницы и овсу. Тамбовский округ первый по сбору ячменя.
Как отметили на совещании, в этом году аграрии региона собрали свыше 16-ти тысяч тонн картофеля и более 4 тысяч тонн овощей. Для высокой урожайности необходимо продолжать внедрять современные технологии, готовить и удерживать квалифицированные кадры на селе, уделять внимание качеству посадочного материала и своевременному внесению удобрений.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Глава Приамурья назвал ключевые направления развития АПК
11 июля, 10:24
11 июля, 10:24
 
Амурская область, Михайловский район, Белогорск, Василий Орлов (губернатор), Содружество, Экономика
 
 
