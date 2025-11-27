Рейтинг@Mail.ru
Киев отменит ряд льгот для получения финансирования от МВФ, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
21:47 27.11.2025
Киев отменит ряд льгот для получения финансирования от МВФ, пишут СМИ
Киев отменит ряд льгот для получения финансирования от МВФ, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Киев отменит ряд льгот для получения финансирования от МВФ, пишут СМИ
Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот, чтобы получить новое финансирование от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:47:00+03:00
2025-11-27T21:47:00+03:00
в мире
украина
киев
сергей марченко
мвф
РИА Новости
в мире, украина, киев, сергей марченко, мвф
В мире, Украина, Киев, Сергей Марченко, МВФ
Киев отменит ряд льгот для получения финансирования от МВФ, пишут СМИ

Bloomberg: Украина отменит налоговые льготы для получения финансирования от МВФ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот, чтобы получить новое финансирование от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
МВФ в среду заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшие годы
26 ноября, 22:52
"Украина согласилась ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширить налоговую базу. Так называемые требуемые от Киева предварительные действия включают прекращение нескольких налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств", - пишет агентство со ссылкой на неназванные источники.
По данным источников, Украина также планирует ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, которые заявляют о более 24 тысячах долларов годового дохода. Эта лазейка широко использовалась в том числе крупными украинскими компаниями и сетями ресторанов, чтобы минимизировать налоговые платежи, отмечает Блумберг.
Кроме того, Киев также планирует отменить льготы на посылки, заказанные из-за рубежа, и в настоящее время посылки стоимостью до 174 долларов освобождены от импортных пошлин.
МВФ 26 ноября сообщил, что, согласно подсчетам, Украина нуждается во внешнем финансировании на 2026-2029 годы в объеме 136,5 миллиарда долларов, а на 2026-2027 годы Украине необходимо порядка 63 миллиардов долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Ермак рассказал, когда США и Украина продолжат переговоры по урегулированию
Вчера, 19:32
 
В миреУкраинаКиевСергей МарченкоМВФ
 
 
