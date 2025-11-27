Киев отменит ряд льгот для получения финансирования от МВФ, пишут СМИ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот, чтобы получить новое финансирование от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает агентство Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот, чтобы получить новое финансирование от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

МВФ в среду заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.

"Украина согласилась ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширить налоговую базу. Так называемые требуемые от Киева предварительные действия включают прекращение нескольких налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств", - пишет агентство со ссылкой на неназванные источники.

По данным источников, Украина также планирует ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, которые заявляют о более 24 тысячах долларов годового дохода. Эта лазейка широко использовалась в том числе крупными украинскими компаниями и сетями ресторанов, чтобы минимизировать налоговые платежи, отмечает Блумберг.

Кроме того, Киев также планирует отменить льготы на посылки, заказанные из-за рубежа, и в настоящее время посылки стоимостью до 174 долларов освобождены от импортных пошлин.

МВФ 26 ноября сообщил, что, согласно подсчетам, Украина нуждается во внешнем финансировании на 2026-2029 годы в объеме 136,5 миллиарда долларов, а на 2026-2027 годы Украине необходимо порядка 63 миллиардов долларов.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.