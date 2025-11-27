Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскритиковали проект бюджета Украины на 2026 год - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058129722.html
В Раде раскритиковали проект бюджета Украины на 2026 год
В Раде раскритиковали проект бюджета Украины на 2026 год - РИА Новости, 27.11.2025
В Раде раскритиковали проект бюджета Украины на 2026 год
Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что проект бюджета Украины на 2026 год противоречит ключевым условиям программы финансирования Международного... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:44:00+03:00
2025-11-27T17:44:00+03:00
в мире
украина
киев
нина южанина
сергей марченко
мвф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg
https://ria.ru/20251126/front-2057830477.html
https://ria.ru/20251126/ugroza-2057793940.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_92105b4ffae72a6ad5d410c24d3dbbab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, нина южанина, сергей марченко, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Нина Южанина, Сергей Марченко, МВФ, Верховная Рада Украины
В Раде раскритиковали проект бюджета Украины на 2026 год

Депутат Рады Южанина: проект бюджета Украины противоречит условиям МВФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что проект бюджета Украины на 2026 год противоречит ключевым условиям программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ) в вопросах экономии.
МВФ 26 ноября сообщил, что, согласно подсчетам, Украина нуждается во внешнем финансировании на 2026-2029 годы в объеме 136,5 миллиарда долларов, а на 2026-2027 годы Украине необходимо порядка 63 миллиардов долларов.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Сражаться некому". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за решения Зеленского
26 ноября, 20:05
"Представленный на второе чтение бюджет-2026 ... противоречит ключевым условиям фонда про экономию и во избежание неэффективных трат", - приводит слова Южаниной украинский Пятый телеканал.
По мнению депутата, в проект бюджета заложены статьи, предполагающие неэффективные траты средств, которые можно было бы пересмотреть или вовсе исключить. В качестве примера она приводит такие статьи расходов, как неизвестные инвестиционные проекты, на которые выделено 13,7 миллиарда гривен (около 325 миллионов долларов), увеличение затрат на государственные органы в размере 11,4 миллиарда гривен (около 270 миллионов долларов), а также на зарплаты чиновникам и прокурорам – 9 миллиардов гривен (около 213 миллионов долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ предупредили Зеленского о серьезной угрозе из-за решения Трампа
26 ноября, 17:41
 
В миреУкраинаКиевНина ЮжанинаСергей МарченкоМВФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала