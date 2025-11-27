https://ria.ru/20251127/ukraina-2058129722.html
В Раде раскритиковали проект бюджета Украины на 2026 год
2025-11-27T17:44:00+03:00
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что проект бюджета Украины на 2026 год противоречит ключевым условиям программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ) в вопросах экономии.
МВФ
26 ноября сообщил, что, согласно подсчетам, Украина
нуждается во внешнем финансировании на 2026-2029 годы в объеме 136,5 миллиарда долларов, а на 2026-2027 годы Украине необходимо порядка 63 миллиардов долларов.
"Представленный на второе чтение бюджет-2026 ... противоречит ключевым условиям фонда про экономию и во избежание неэффективных трат", - приводит слова Южаниной украинский Пятый телеканал.
По мнению депутата, в проект бюджета заложены статьи, предполагающие неэффективные траты средств, которые можно было бы пересмотреть или вовсе исключить. В качестве примера она приводит такие статьи расходов, как неизвестные инвестиционные проекты, на которые выделено 13,7 миллиарда гривен (около 325 миллионов долларов), увеличение затрат на государственные органы в размере 11,4 миллиарда гривен (около 270 миллионов долларов), а также на зарплаты чиновникам и прокурорам – 9 миллиардов гривен (около 213 миллионов долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко
в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву
необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.