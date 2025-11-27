В Раде раскритиковали проект бюджета Украины на 2026 год

По мнению депутата, в проект бюджета заложены статьи, предполагающие неэффективные траты средств, которые можно было бы пересмотреть или вовсе исключить. В качестве примера она приводит такие статьи расходов, как неизвестные инвестиционные проекты, на которые выделено 13,7 миллиарда гривен (около 325 миллионов долларов), увеличение затрат на государственные органы в размере 11,4 миллиарда гривен (около 270 миллионов долларов), а также на зарплаты чиновникам и прокурорам – 9 миллиардов гривен (около 213 миллионов долларов).