Глава Euroclear предупредила о риске кредита Киеву за счет активов России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава депозитария Euroclear Валери Урбен обратилась к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с предупреждением из-за планов по российским активам, пишет Financial Times

"В своем письме фон дер Ляйен и председателю Совета ЕС Антониу Коште Euroclear предупредил, что "кредит" (Украине на основе активов ЦБ. — Прим. ред.) может нанести ущерб привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе", — привела газета выдержку из письма Урбен.

Глава Euroclear отметила, что инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, воспримут эту инициативу как эквивалент конфискации резервов, что подрывает верховенство закона.

"Возникшая в результате премия за риск приведет к устойчивому росту спредов по европейским суверенным облигациям, что повысит затраты по займам для всех государств-членов", — говорится в документе.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии . Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят.

На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов. Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль Евросоюз перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.