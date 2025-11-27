Рейтинг@Mail.ru
Глава Euroclear предупредила о риске кредита Киеву за счет активов России - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 27.11.2025 (обновлено: 14:33 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057910595.html
Глава Euroclear предупредила о риске кредита Киеву за счет активов России
Глава Euroclear предупредила о риске кредита Киеву за счет активов России - РИА Новости, 27.11.2025
Глава Euroclear предупредила о риске кредита Киеву за счет активов России
Глава депозитария Euroclear Валери Урбен обратилась к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с предупреждением из-за планов по российским активам, пишет Financial Times. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:16:00+03:00
2025-11-27T14:33:00+03:00
в мире
россия
украина
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
евросоюз
euroclear
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20251122/vozhov-2056367717.html
https://ria.ru/20251125/zaharova-2057437168.html
https://ria.ru/20251108/ek-2053641786.html
https://ria.ru/20251125/evropa-2057197642.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии, бельгия, экономика
В мире, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Бельгия, Экономика
Глава Euroclear предупредила о риске кредита Киеву за счет активов России

Euroclear предупредила фон дер Ляйен о рисках для ЕС из-за планов по активам РФ

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола ЕС вывешивают флаг Украины
Сотрудники службы протокола ЕС вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола ЕС вывешивают флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава депозитария Euroclear Валери Урбен обратилась к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с предупреждением из-за планов по российским активам, пишет Financial Times.
"В своем письме фон дер Ляйен и председателю Совета ЕС Антониу Коште Euroclear предупредил, что "кредит" (Украине на основе активов ЦБ. — Прим. ред.) может нанести ущерб привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе", — привела газета выдержку из письма Урбен.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Заплатят наши внуки". Европу поставили перед фактом из-за России
22 ноября, 08:00
Глава Euroclear отметила, что инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, воспримут эту инициативу как эквивалент конфискации резервов, что подрывает верховенство закона.
"Возникшая в результате премия за риск приведет к устойчивому росту спредов по европейским суверенным облигациям, что повысит затраты по займам для всех государств-членов", — говорится в документе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах
25 ноября, 15:41

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии. Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят.
На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов. Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Еврокомиссия провалила переговоры с Бельгией по российским активам
8 ноября, 12:54
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль Евросоюз перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
25 ноября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕвросоюзEuroclearЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииБельгияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала