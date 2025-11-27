Украинский сайт "Миротворец" внес в базу нескольких российских спортсменов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских спортсменов, в том числе известных футболистов, теннисистов и баскетболистов, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.

На ресурсе указано, что российские спортивные деятели попали в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".