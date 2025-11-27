ДОНЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Украинец перед отправкой на фронт два раза сбегал от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнопленный Владислав Музыка.
"Меня два раза ловили, я убегал. Первый раз меня забрала полиция, завезла в ТЦК, это было два года назад... Я зашел, стояли полицейские. И они начали между собой разговаривать. Я между ними выбежал в двери и убежал. Потом они меня у дома полгода почти жили - приезжали, стояли, следили, искали. Еще один раз на мотоцикле я скрылся между переулком", - сказал Музыка.
Пленный добавил, что в третий раз его догнали сотрудники полиции, которые и отвезли его в ТЦК для мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
