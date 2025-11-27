Военкомы поймали украинца лишь с третьего раза

"Меня два раза ловили, я убегал. Первый раз меня забрала полиция, завезла в ТЦК, это было два года назад... Я зашел, стояли полицейские. И они начали между собой разговаривать. Я между ними выбежал в двери и убежал. Потом они меня у дома полгода почти жили - приезжали, стояли, следили, искали. Еще один раз на мотоцикле я скрылся между переулком", - сказал Музыка.