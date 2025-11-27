"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа

Попытки сорвать переговоры между США и Россией по Украине вышли на новый уровень — точнее, достигли самого дна (потому что в запасе у противников американо-российской договоренности оставался только один, последний "патрон": дискредитация переговорщиков в глазах Трампа). Но в итоге бумерангом ударили по тем, кто пытались это сделать.