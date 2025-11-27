Турция следит за активизацией переговоров по Украине, заявил Эрдоган

АНКАРА, 27 ноя - РИА Новости. Турция внимательно следит за активизацией переговорного процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине, старается внести свой вклад, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
© AP Photo / Burhan OzbiliciРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото