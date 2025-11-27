Рейтинг@Mail.ru
Турция следит за активизацией переговоров по Украине, заявил Эрдоган
16:12 27.11.2025
Турция следит за активизацией переговоров по Украине, заявил Эрдоган
в мире, турция, украина, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Украина, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 27 ноя - РИА Новости. Турция внимательно следит за активизацией переговорного процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине, старается внести свой вклад, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы очень внимательно наблюдаем за последней активизацией вокруг Украины, стараемся внести свой вклад", - заявил президент Турции, выступая с речью в Национальной библиотеке в Анкаре по случаю визита папы Римского.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров
В миреТурцияУкраинаАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
