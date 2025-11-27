"Тяжелый период в личной жизни": чемпион UFC Топурия о своем будущем

«

"Я не буду выходить в октагон в первом квартале следующего года. Я переживаю тяжелый период в личной жизни. Я хочу сосредоточиться на своих детях и разрешить эту ситуацию как можно скорее. Я не хочу задерживать дивизион. UFC составит необходимые пары, и как только вопросы будут решены, я дам UFC знать, что готов начать свое возвращение", - написал Топурия на своей странице в соцсети X.