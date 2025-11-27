Рейтинг@Mail.ru
"Тяжелый период в личной жизни": чемпион UFC Топурия о своем будущем - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
23:03 27.11.2025 (обновлено: 23:17 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/topurija-2058208967.html
"Тяжелый период в личной жизни": чемпион UFC Топурия о своем будущем
"Тяжелый период в личной жизни": чемпион UFC Топурия о своем будущем - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Тяжелый период в личной жизни": чемпион UFC Топурия о своем будущем
Испанский боец смешанных единоборств (ММА) грузинского происхождения Илия Топурия сообщил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T23:03:00+03:00
2025-11-27T23:17:00+03:00
единоборства
спорт
илия топурия
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026108054_0:106:1080:714_1920x0_80_0_0_0c4afa9fcc424553d3c0210164076cb0.jpg
/20251127/khabib--2057895151.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026108054_0:5:1080:815_1920x0_80_0_0_4e46190bbbc635b424a07a1cdd776f73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, илия топурия, ufc, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Спорт, Илия Топурия, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА)
"Тяжелый период в личной жизни": чемпион UFC Топурия о своем будущем

Илия Топурия заявил, что не будет выступать в первом квартале 2026 года

© UFC EurasiaИлия Топурия
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© UFC Eurasia
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Испанский боец смешанных единоборств (ММА) грузинского происхождения Илия Топурия сообщил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом квартале 2026 года, и выразил готовность оставить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 317 в июне 2025 года и завоевал пояс, ставший вакантным после того, как россиянин Ислам Махачев поднялся на весовую категорию выше.
«
"Я не буду выходить в октагон в первом квартале следующего года. Я переживаю тяжелый период в личной жизни. Я хочу сосредоточиться на своих детях и разрешить эту ситуацию как можно скорее. Я не хочу задерживать дивизион. UFC составит необходимые пары, и как только вопросы будут решены, я дам UFC знать, что готов начать свое возвращение", - написал Топурия на своей странице в соцсети X.
Топурии 28 лет. Он выиграл все 17 боев в ММА.
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан
Вчера, 06:30
 
ЕдиноборстваСпортИлия ТопурияUFCСмешанные боевые искусства (ММА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала