"Тяжелый период в личной жизни": чемпион UFC Топурия о своем будущем
"Тяжелый период в личной жизни": чемпион UFC Топурия о своем будущем - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Тяжелый период в личной жизни": чемпион UFC Топурия о своем будущем
Испанский боец смешанных единоборств (ММА) грузинского происхождения Илия Топурия сообщил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом РИА Новости Спорт, 27.11.2025
27.11.2025
2025-11-27T23:03:00+03:00
2025-11-27T23:17:00+03:00
"Тяжелый период в личной жизни": чемпион UFC Топурия о своем будущем
Илия Топурия заявил, что не будет выступать в первом квартале 2026 года
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Испанский боец смешанных единоборств (ММА) грузинского происхождения Илия Топурия сообщил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом квартале 2026 года, и выразил готовность оставить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 317 в июне 2025 года и завоевал пояс, ставший вакантным после того, как россиянин Ислам Махачев поднялся на весовую категорию выше.
«
"Я не буду выходить в октагон в первом квартале следующего года. Я переживаю тяжелый период в личной жизни. Я хочу сосредоточиться на своих детях и разрешить эту ситуацию как можно скорее. Я не хочу задерживать дивизион. UFC составит необходимые пары, и как только вопросы будут решены, я дам UFC знать, что готов начать свое возвращение", - написал Топурия на своей странице в соцсети X.
Топурии 28 лет. Он выиграл все 17 боев в ММА.