Рейтинг@Mail.ru
"Теперь Господь Бог должен разрешить?" Тарасова о допуске Петросян на Игры - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:07 27.11.2025 (обновлено: 23:07 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/tarasova-2058204482.html
"Теперь Господь Бог должен разрешить?" Тарасова о допуске Петросян на Игры
"Теперь Господь Бог должен разрешить?" Тарасова о допуске Петросян на Игры - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Теперь Господь Бог должен разрешить?" Тарасова о допуске Петросян на Игры
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что у нее не было сомнений в допуске российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T22:07:00+03:00
2025-11-27T23:07:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
аделия петросян
петр гуменник
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046551735_0:264:2998:1950_1920x0_80_0_0_5f8099030ae6f36aa2591f4ea6c11cab.jpg
/20251123/petrosyan-2056949386.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046551735_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2c7f2ec5b4df8aecd4d9fb3e025edf63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, татьяна тарасова, аделия петросян, петр гуменник, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тарасова, Аделия Петросян, Петр Гуменник, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
"Теперь Господь Бог должен разрешить?" Тарасова о допуске Петросян на Игры

Тарасова заявила, что не сомневалась в допуске Петросян и Гуменника до ОИ-2026

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что у нее не было сомнений в допуске российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
В конце декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов в нейтральном статусе до участия в отборе на Олимпиаду-2026 в Италии, выдав по одной квоте на дисциплину при условии соответствия спортсменов в заявке критериям нейтральности. После рассмотрения заявки ISU допустил до квалификационного турнира в Пекине, состоявшегося в конце сентября, Петросян и Гуменника. Они стали победителями отборочного турнира и завоевали путевки на Игры. В четверг МОК объявил, что Петросян и Гуменник соответствуют критериям допуска до Олимпиады и могут в ней участвовать.
«
"Они давно отобрались, может, им еще Господь Бог должен дать допуск? - сказала Тарасова. - Мне и так было понятно, что они будут выступать. Вот что с остальной командой делать, мне непонятно".
В четверг Международная федерация дзюдо допустила россиян до участия в международных турнирах с флагом и гимном страны. "Это положительно. Они обязаны нас допускать везде", - заявила Тарасова.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Посмотри, как ты "умерла": Петросян оживает к Олимпиаде
23 ноября, 16:39
 
Фигурное катаниеСпортТатьяна ТарасоваАделия ПетросянПетр ГуменникМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала