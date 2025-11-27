"Теперь Господь Бог должен разрешить?" Тарасова о допуске Петросян на Игры

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что у нее не было сомнений в допуске российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

В конце декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов в нейтральном статусе до участия в отборе на Олимпиаду-2026 в Италии, выдав по одной квоте на дисциплину при условии соответствия спортсменов в заявке критериям нейтральности. После рассмотрения заявки ISU допустил до квалификационного турнира в Пекине, состоявшегося в конце сентября, Петросян и Гуменника. Они стали победителями отборочного турнира и завоевали путевки на Игры. В четверг МОК объявил, что Петросян и Гуменник соответствуют критериям допуска до Олимпиады и могут в ней участвовать.