Крупную партию груза для участников СВО отправили из Магадана
Крупную партию груза для участников СВО отправили из Магадана - РИА Новости, 27.11.2025
Крупную партию груза для участников СВО отправили из Магадана
Маскировочные сети, вещи, медикаменты, новогодние подарки и другой груз отправили из Магадана в зону специальной военной операции, сообщил руководитель... РИА Новости, 27.11.2025
Крупную партию груза для участников СВО отправили из Магадана
МАГАДАН, 27 ноя - РИА Новости. Маскировочные сети, вещи, медикаменты, новогодние подарки и другой груз отправили из Магадана в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов.
"Сегодня отправили очередной груз в ДНР для наших земляков: тёплые вещи, медикаменты, средства гигиены, спальные мешки, одеяла, палатки, чай, кофе и сладости, хвостовики, и самое главное — новогодние подарки и поздравления от детей. От волонтёрской группы храма Святителя Николая Чудотворца "Сети 49" – новая партия из 30 маскировочных сетей", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
Дополняется, что в ближайшее время волонтёры "Боевого братства" вручат посылки каждому адресату в зоне проведения специальной военной операции.