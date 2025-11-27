Крупную партию груза для участников СВО отправили из Магадана

МАГАДАН, 27 ноя - РИА Новости. Маскировочные сети, вещи, медикаменты, новогодние подарки и другой груз отправили из Магадана в зону специальной военной операции, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов.

"Сегодня отправили очередной груз в ДНР для наших земляков: тёплые вещи, медикаменты, средства гигиены, спальные мешки, одеяла, палатки, чай, кофе и сладости, хвостовики, и самое главное — новогодние подарки и поздравления от детей. От волонтёрской группы храма Святителя Николая Чудотворца "Сети 49" – новая партия из 30 маскировочных сетей", - написал Козлов в своем Telegram-канале.