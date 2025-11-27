Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки

Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному заключению.

"Окончательно назначить <…> наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказал судья.

На скамье подсудимых Артем и Георгий Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Всех их обвиняли в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, а Соломко и Терчаняна еще и в контрабанде взрывных устройств.

Кроме того, суд взыскал с фигурантов более семи миллиардов рублей как возмещение материального ущерба и морального вреда. Среди потерпевших — девочка, получившая травмы при взрыве, Министерство обороны, управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" и Крымская железная дорога

Вину подсудимые не признали. Адвокат одного из них заявил, что защита обжалует приговор.

Взрыв на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погиб водитель грузовика и четыре человека из легковушки, ехавшей рядом. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.