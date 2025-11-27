Рейтинг@Mail.ru
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки
13:24 27.11.2025 (обновлено: 13:52 27.11.2025)
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки - РИА Новости, 27.11.2025
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному заключению. РИА Новости, 27.11.2025
происшествия
украина
василий малюк
крымский мост
теракт на крымском мосту
служба безопасности украины
украина
происшествия, украина, василий малюк, крымский мост, теракт на крымском мосту, служба безопасности украины
Происшествия, Украина, Василий Малюк, Крымский мост, Теракт на Крымском мосту, Служба безопасности Украины
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки

Суд приговорил фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту к пожизненным срокам

Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному заключению.
"Окончательно назначить <…> наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказал судья.
СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года
24 июля, 15:35
На скамье подсудимых Артем и Георгий Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Всех их обвиняли в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, а Соломко и Терчаняна еще и в контрабанде взрывных устройств.
Кроме того, суд взыскал с фигурантов более семи миллиардов рублей как возмещение материального ущерба и морального вреда. Среди потерпевших — девочка, получившая травмы при взрыве, Министерство обороны, управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" и Крымская железная дорога.
Вину подсудимые не признали. Адвокат одного из них заявил, что защита обжалует приговор.
Взрыв на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погиб водитель грузовика и четыре человека из легковушки, ехавшей рядом. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк с сообщниками создали организованную группу для совершения теракта. На территории Украины они изготовили взрывное устройство и замаскировали его под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем устройство доставили на Крымский мост на грузовике, водитель которого ничего не знал об их планах. Когда машина проезжала через мост, соучастники привели взрывное устройство в действие.
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8
© AFP 2024

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2024
3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости Крым | Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
8 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
1 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2024
3 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ПроисшествияУкраинаВасилий МалюкКрымский мостТеракт на Крымском мостуСлужба безопасности Украины
 
 
