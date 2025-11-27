Военный суд в Москве рассмотрит дело о покушении на Симоньян

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в четверг приступит к рассмотрению дела о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщили в суде.

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме, так как среди обвиняемых есть несколько несовершеннолетних.

Дело в отношении 12 фигурантов поступило в суд в конце октября.

Ранее в СК сообщили, что Михаил Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, вовлекая в неё сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и ЛГБТ+*, публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.

Кроме того, Балашов и Егор Савельев за 50 тысяч долларов согласились убить Симоньян , но были задержаны ФСБ до реализации плана. Все обвиняемые находятся под стражей.

По данным Генпрокуратуры , не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за денежное вознаграждение убить Симоньян. Дав согласие, он привлек Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки, о чем сообщали неустановленным лицам. Заказчики убийства, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами.

Не позднее 13 июля того же года неустановленные лица для убийства Симоньян спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже по улице Вавилова в Москве, о чем сообщили Балашову, который прибыл к гаражу и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Узбекистана. Следствие считает вышеуказанных лиц также причастными к хулиганству и разбойным нападениям на граждан, в том числе Таджикистана

В зависимости от роли и участия злоумышленники обвиняются по частям 1, 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 1 статьи 30, пунктам. "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству), части 3 статьи 30, части 4 статьи 222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение оружия и боеприпасов к нему), пунктам "а" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), части 3 статьи 33, пункту "а" части 4 статьи 162 УК РФ (организация разбоя), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), части 3 статьи 33, части 2 статьи 213 УК РФ (организация хулиганства), части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).