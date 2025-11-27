https://ria.ru/20251127/stipendiya-2058039998.html
В России введут стипендию имени Менделеева для студентов и аспирантов
По инициативе "Единой России" для студентов и аспирантов будет учреждена стипендия имени Менделеева в области химии, сообщил первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 27.11.2025
