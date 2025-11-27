Рейтинг@Mail.ru
В России введут стипендию имени Менделеева для студентов и аспирантов - РИА Новости, 27.11.2025
14:27 27.11.2025 (обновлено: 15:08 27.11.2025)
В России введут стипендию имени Менделеева для студентов и аспирантов
В России введут стипендию имени Менделеева для студентов и аспирантов
В России введут стипендию имени Менделеева для студентов и аспирантов

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВо время урока в общеобразовательной школе
Во время урока в общеобразовательной школе . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. По инициативе "Единой России" для студентов и аспирантов будет учреждена стипендия имени Менделеева в области химии, сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
"Основным критерием станет достижение кандидатом в течение конкурсного периода следующих результатов в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области химии и химической технологии: наличие по результатам исследований и разработок публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций; получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; признание кандидата победителем международной или всероссийской олимпиады, а также иного конкурсного мероприятия", - рассказал Мажуга, его слова приводят на сайте партии.
В публикации также отметили, что стипендию учащиеся смогут получить уже 2026 году.
В Минобрнауки рассказали, какие предметы станут обязательными для студентов
24 ноября, 13:47
 
ОбществоАлександр МажугаЕдиная РоссияГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
