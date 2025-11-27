Во внешней политике США при Трампе появился реализм, заявил Рябков

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. После прихода президента США Дональда Трампа к власти во внешней политике Вашингтона появились здоровые элементы реализма, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается США , то как представляется, при Трампе они на время отошли от константы глобального демократизаторства. Во внешней политике Вашингтона появились некоторые здоровые элементы реализма. Это не означает, что США отказались от антироссийского курса, но американцы теперь открылись для прямого и откровенного разговора. А в практической деятельности больше стремятся ориентироваться на свои национальные интересы, в том виде, как они их сами понимают", - сказал Рябков , выступая в ходе круглого стола в Совете Федерации

При этом, он отметил, что США не собираются отказываться от претензий на глобальное доминирование в рамках концепций "Америка прежде всего" и "мир посредством силы".