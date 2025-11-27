Рейтинг@Mail.ru
Во внешней политике США при Трампе появился реализм, заявил Рябков - РИА Новости, 27.11.2025
11:44 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ssha-2057958536.html
Во внешней политике США при Трампе появился реализм, заявил Рябков
Во внешней политике США при Трампе появился реализм, заявил Рябков - РИА Новости, 27.11.2025
Во внешней политике США при Трампе появился реализм, заявил Рябков
После прихода президента США Дональда Трампа к власти во внешней политике Вашингтона появились здоровые элементы реализма, заявил в четверг замглавы МИД РФ... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:44:00+03:00
2025-11-27T11:44:00+03:00
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, сергей рябков, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Рябков, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Во внешней политике США при Трампе появился реализм, заявил Рябков

Рябков: во внешней политике США при Трампе появились здоровые элементы реализма

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. После прихода президента США Дональда Трампа к власти во внешней политике Вашингтона появились здоровые элементы реализма, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается США, то как представляется, при Трампе они на время отошли от константы глобального демократизаторства. Во внешней политике Вашингтона появились некоторые здоровые элементы реализма. Это не означает, что США отказались от антироссийского курса, но американцы теперь открылись для прямого и откровенного разговора. А в практической деятельности больше стремятся ориентироваться на свои национальные интересы, в том виде, как они их сами понимают", - сказал Рябков, выступая в ходе круглого стола в Совете Федерации.
При этом, он отметил, что США не собираются отказываться от претензий на глобальное доминирование в рамках концепций "Америка прежде всего" и "мир посредством силы".
"Отсюда попытки оказывать давление на всех, кого нынешняя администрация видит в качестве своих действующих и потенциальных соперников", - сказал Рябков.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Рябков ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Россию
Вчера, 09:57
 
