Рейтинг@Mail.ru
ВСУ почти потеряли Волчанск, заявил Марочко - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/spetsoperatsiya-2057899252.html
ВСУ почти потеряли Волчанск, заявил Марочко
ВСУ почти потеряли Волчанск, заявил Марочко - РИА Новости, 27.11.2025
ВСУ почти потеряли Волчанск, заявил Марочко
ВСУ почти потеряли Волчанск, под контроль ВС РФ перешло 90% его территории, 10% города остаются серой зоной, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T07:17:00+03:00
2025-11-27T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
андрей марочко
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336232_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_f28e501245d61c3def2e6e4f8a54ccbd.jpg
https://ria.ru/20251126/vsu-2057835416.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336232_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_497c4bf435cc0f326480960ebf055a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волчанск, андрей марочко, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Андрей Марочко, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ почти потеряли Волчанск, заявил Марочко

Марочко: ВСУ потеряли около 90 процентов территории Волчанска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ почти потеряли Волчанск, под контроль ВС РФ перешло 90% его территории, 10% города остаются серой зоной, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе освободительных действий под контроль российской армии перешло порядка 90% населенного пункта Волчанск. Десять процентов фактически находится в так называемой серой зоне", - сообщил Марочко агентству.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
ВС России почти полностью уничтожили 57-ю бригаду ВСУ под Волчанском
26 ноября, 20:52
Он добавил, что на данный момент идет зачистка города и уничтожение украинских войск в его окрестностях.
"ВСУ в спешном порядке проводят передислокацию и укрепляют оборонительную линию на участке Вильча - Волчанские Хутора", - сообщил военный эксперт, ссылаясь на собственные источники.
На минувшей неделе начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы группировки "Центр" освободили более 80% территории Волчанска и успешно продвигаются в юго-восточной части города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскАндрей МарочкоВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала