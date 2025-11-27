ВСУ почти потеряли Волчанск, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ почти потеряли Волчанск, под контроль ВС РФ перешло 90% его территории, 10% города остаются серой зоной, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе освободительных действий под контроль российской армии перешло порядка 90% населенного пункта Волчанск. Десять процентов фактически находится в так называемой серой зоне", - сообщил Марочко агентству.

Он добавил, что на данный момент идет зачистка города и уничтожение украинских войск в его окрестностях.

"ВСУ в спешном порядке проводят передислокацию и укрепляют оборонительную линию на участке Вильча - Волчанские Хутора", - сообщил военный эксперт, ссылаясь на собственные источники.